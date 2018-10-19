



Разбойное нападение совершено на ювелирный салон в городе Котово. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, злоумышленнику, который был на костылях, удалось похитить украшений почти на миллион рублей, однако далеко уйти с награбленным ему не удалось.

Как установили полицейские, мужчина тщательно готовился к этому ограблению. Он переоделся в другую одежду, замотал ногу бинтами, взял в руки костыли, надел медицинскую маску и пришел в ювелирный магазин. Угрожая продавцу газовым и травматическим пистолетами, он потребовал отдать золотые изделия. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и заблокировала двери магазина. Злоумышленник покинул торговый зал через окно, и после этого продавец позвонила в полицию. В городском парке подозреваемый снова сменил одежду, нанял на автостанции такси и собирался покинуть город, но был задержан.





Автомобиль, в котором передвигался подозреваемый, был блокирован инспекторами ДПС и сотрудниками Росгвардии на автодороге в Котово. Задержанным оказался 58-летний житель Михайловки, который уже 6 раз ранее привлекался к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - разбои, незаконное хранение оружия и бандитизм.

Похищенные украшения у него изъяты. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.









