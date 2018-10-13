Аналитика

В Волгоградской области с начала года смертность превысила рождаемость

Аналитика 13.10.2018 14:15
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13.10.2018 14:15


Число умерших в Волгоградской области в январе-августе текущего года превысило число родившихся на 7243 человека. Такие данные, как сообщает ИА «Высота», озвучил Волгоградстат.
Всего органами ЗАГС Волгоградской области за отчетный период зарегистрировано 15713 родившихся и 22956 умерших.
За 8 месяцев в регионе было зарегистрировано 9158 браков, оформили развод 6642 супружеские пары. На каждую тысячу браков пришлось 725 разводов.

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