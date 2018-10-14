Аналитика

Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта

Аналитика 14.10.2018 17:07
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14.10.2018 17:07



Штурмовать общественный транспорт в утренние и вечерние часы вынуждены жители Волгоградской области, чтобы добраться на работу или домой. С жалобами на длительное ожидание автобусов и маршруток, переполненные салоны и вагоны трамваев волгоградцы почти ежедневно обращаются в редакцию ИА "Высота 102". Журналисты информагентства решили узнать, с какими трудностями спустя два месяца после окончания ЧМ-2018 сталкиваются в ежедневных поездках жители Волгограда и Волжского. О транспортных мытарствах горожан - в итоговом спецрепортаже. 

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