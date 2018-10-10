



С 5,9 рубля до 6,13 рубля за один квадратный метр в месяц вырастет с 2019 года плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписано главой региона.

Напомним, что с момента образования Фонда капремонта в Волгоградской области это будет второе повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Так, в 2016-м "тариф" был повышен с 5,06 рубля до 5,9 рубля и оставался неизменным до настоящего времени.



