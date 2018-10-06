Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав

Аналитика 05.10.2018 20:15
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05.10.2018 20:15



Смотрите сегодня в программе: убийца 16-летней девушки показал следователям, где спрятал тело. Вырубка леса на острове Сарпинский: расследование ИА «Высота 102» получило продолжение. Пожарная каланча в лесах: историческое здание в центре Волгограда начали реставрировать. Склоны, санки и ледянки: власти думают, как развлечь волгоградцев зимой.  

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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