«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав







Смотрите сегодня в программе: убийца 16-летней девушки показал следователям, где спрятал тело. Вырубка леса на острове Сарпинский: расследование ИА «Высота 102» получило продолжение. Пожарная каланча в лесах: историческое здание в центре Волгограда начали реставрировать. Склоны, санки и ледянки: власти думают, как развлечь волгоградцев зимой.





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