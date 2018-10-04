Расследования

Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 04.10.2018 14:31
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04.10.2018 14:31




Свою версию убийства 16-летней учащейся техникума в Волгоградской области рассказал следователям 40-летний сотрудник мусороперерабатывающей компании из Москвы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на видео допроса, предоставленного СУ СКР по Волгоградской области, мужчина, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетних в Котово, пояснил, что все произошло случайно. Он "ехал от мамки и заблудился в Елани", а девушка согласилась показать дорогу и сама села к нему в машину. Отвозить обратно в поселок он ее не захотел, так как побоялся, что ему не хватит бензина до Москвы. Якобы девушка сама на него набросилась, а он ее просто оттолкнул, правда забыл, что в руках был нож, которым он хотел порезать хлеб и помидоры.

Напомним, 20 сентября текущего года 16-летняя жительница рабочего поселка Елань Волгоградской области ушла из дома на занятия и не вернулась. Девочка была объявлена в розыск. Поисковые группы с участием полицейских и представителей общественности обследователи местность, пустыри и заброшенные здания, опрашивали родных и знакомых. Спустя несколько дней после неудачных поисков было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".
К расследованию были привлечены самые опытные следователи регионального СУ СКР и сыщики ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что к пропаже девушки может быть причастен 40-летний уроженец Волгоградской области, который работает в Москве. В результате спецоперации накануне он был задержан сыщиками столичного уголовного розыска и этапирован в Волгоградскую область для проведения следственных действий.

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