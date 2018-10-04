Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 04.10.2018 14:31
4803 5
04.10.2018 14:31
Свою версию убийства 16-летней учащейся техникума в Волгоградской области рассказал следователям 40-летний сотрудник мусороперерабатывающей компании из Москвы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на видео допроса, предоставленного СУ СКР по Волгоградской области, мужчина, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетних в Котово, пояснил, что все произошло случайно. Он "ехал от мамки и заблудился в Елани", а девушка согласилась показать дорогу и сама села к нему в машину. Отвозить обратно в поселок он ее не захотел, так как побоялся, что ему не хватит бензина до Москвы. Якобы девушка сама на него набросилась, а он ее просто оттолкнул, правда забыл, что в руках был нож, которым он хотел порезать хлеб и помидоры.
Напомним, 20 сентября текущего года 16-летняя жительница рабочего поселка Елань Волгоградской области ушла из дома на занятия и не вернулась. Девочка была объявлена в розыск. Поисковые группы с участием полицейских и представителей общественности обследователи местность, пустыри и заброшенные здания, опрашивали родных и знакомых. Спустя несколько дней после неудачных поисков было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".
К расследованию были привлечены самые опытные следователи регионального СУ СКР и сыщики ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что к пропаже девушки может быть причастен 40-летний уроженец Волгоградской области, который работает в Москве. В результате спецоперации накануне он был задержан сыщиками столичного уголовного розыска и этапирован в Волгоградскую область для проведения следственных действий.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
20112 0
02.10.2018 16:04
27698 16
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
1792 9 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
7540 3 Обсудить
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогоном03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
1612 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
720 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитами03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5160 7 Обсудить
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу02.10.2018 16:04
Расследования 02.10.2018 16:04
27698 16 Обсудить
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублей01.10.2018 20:03
Расследования 01.10.2018 20:03
13035 18 Обсудить
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в парке01.10.2018 17:45
Расследования 01.10.2018 17:45
5322 6 Обсудить
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговора01.10.2018 12:22
Расследования 01.10.2018 12:22
4613 9 Обсудить
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножом29.09.2018 21:22
Расследования 29.09.2018 21:22
7845 0 Обсудить
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»29.09.2018 17:32
Расследования 29.09.2018 17:32
20112 0 Обсудить
В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронах29.09.2018 15:59
Расследования 29.09.2018 15:59
2748 0 Обсудить
Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»29.09.2018 10:41
Расследования 29.09.2018 10:41
77115 0 Обсудить
В Волгограде у больничной палаты осужденного пластического хирурга поставили конвой28.09.2018 16:47
Расследования 28.09.2018 16:47
10350 8 Обсудить
Суд в Волгограде изменил приговор экс-директору филиала МФЮА за взятки от студентов28.09.2018 13:25
Расследования 28.09.2018 13:25
4362 1 Обсудить
Реклама