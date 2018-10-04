Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)











Свою версию убийства 16-летней учащейся техникума в Волгоградской области рассказал следователям 40-летний сотрудник мусороперерабатывающей компании из Москвы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на видео допроса, предоставленного СУ СКР по Волгоградской области, мужчина, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетних в Котово, пояснил, что все произошло случайно. Он "ехал от мамки и заблудился в Елани", а девушка согласилась показать дорогу и сама села к нему в машину. Отвозить обратно в поселок он ее не захотел, так как побоялся, что ему не хватит бензина до Москвы. Якобы девушка сама на него набросилась, а он ее просто оттолкнул, правда забыл, что в руках был нож, которым он хотел порезать хлеб и помидоры.



