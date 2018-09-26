Экономика

В Волгограде начала работу «Национальная фабрика ипотеки» (ГК "Регион")

Экономика 26.09.2018 10:21 Реклама
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26.09.2018 10:21


Новый специализированный оператор российского ипотечного рынка «Национальная фабрика ипотеки» начал свою деятельность в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», на состоявшемся брифинге журналисты ведущих волгоградских СМИ смогли задать вопросы генеральному  директору «Национальной фабрики ипотеки» Руслану Исееву.
Среди  основных целей создания «Национальной фабрики ипотеки», которые могут изменить этот  рынок, Руслан Исеев  особо отметил возможность расширить ипотечный бизнес за счет использования цифровой ипотечной платформы и стандартов, с помощью которых банки-партнеры смогут не только выдавать новые кредитные продукты как на приобретения жилья, так и под залог недвижимости физлицам и малому бизнесу, но и получать доступ к ресурсам за счет реализации сервиса рефинансирования и секьюритизации качественных ипотечных закладных, внедрение онлайн-сервисов и электронного документооборота.
Кредиты будут выдаваться как в классическом формате (на покупку жилья), так и в виде новых программ, таких как консолидация (объединение кредитов в один) и на различные потребительские и бизнес цели под залог уже имеющейся недвижимости. Кредиты можно будет взять на крупные потребительские нужды, на развитие бизнеса, а также на приобретение, ремонт или строительство жилья.
«Мы можем говорить, что являемся «легкой» с точки зрения технологий компанией, поскольку в основе бизнес модели лежат технологии онлайн и электронных сервисов, и уже к 2019 году рынок получит новые стандарты реализации ипотечного бизнеса без открытия громоздких офисов. Кроме того, являясь частью крупной финансовой группы,  мы будем реализовывать в том числе сделки рефинансирования и секьюритизации ипотечных активов, используя технологии и бизнес процессы, учитывающие изменение законодательства в части цифровых технологий и сферы диджитал», - отметил Руслан Исеев. 
НФИ  является оператором ипотечного рынка, формируя стандарты, а вот саму выдачу кредитов делают банки-участники программы. Сейчас на первом этапе это – один из банков группы "Регион". Далее  НФИ обеспечивает рефинансирование закладных. Новый оператор организует работу по продвижению программ, организации работы с заявками, включая андеррайтинг заявителя и объекта обеспечения, подготовку  сделок, и  в дальнейшем осуществляет сопровождение выданных кредитов.
«Мы делаем свою работу очень ответственно, учитывая многолетний опыт работы в ипотечном бизнесе, современные технологические  новинки и меняющееся законодательство в части цифровизации сервисов, четко оценивая  все риски и разрабатывая собственные стандарты. Это касается и критериев, предъявляемых к качеству обеспечения и к заемщику как заявителя  по программе кредитования в рамках стандартов НФИ», - заявил Руслан Исеев. 
По мнению руководителя НФИ, время снижения ипотечных ставок прошло. Для кредиторов все более важным является коммерческая составляющая, взвешенная политика рисков и понятная модель фондирования таких долгосрочных сделок. Можно ли на этом заработать? Да, уверяет Руслан Исеев: «Ипотека может быть прибыльной, если смотреть на модель «в широком формате», переходя от первичных выдач в  рынок ценных бумаг. Мы будем формировать на собственном балансе крупные миллиардные пулы ипотечных закладных, в том числе с целью последующих сделок секьюритизации. То есть организуем в дальнейшем фондирование для первичных кредиторов».
Говоря о конкурентных преимуществах, Руслан Исеев подчеркнул, что в компании прекрасно понимают, что  время диктует оперативность и сервис как одну из основ успеха программ, и  рынок постепенно перейдет на дистанционные и онлайн сервисы в финансовой сфере в том числе.  «Цифровые технологии  позволят это сделать доступным и для партнеров Фабрики ипотеки (банков, риэлторов, брокеров), и для самих потребителей ипотечных программ (населения, предпринимателей). Электронные закладные, электронный документооборот и  электронная регистрация сделки, включая технологии  удаленной идентификации — всё это нами будет использоваться в масштабной модели бизнеса по всей сети».
Отдельное внимание будет уделено продукту «Консолидация кредитов» (объединение кредитов в один). Этот продукт очень актуален для населения, поскольку за последние годы многие семьи активно пользуются потребкредитами, картами, покупают авто в кредит. И порой семья обслуживает по несколько кредитов одновременно, ставки по которым далеко не самые низкие. Продукт «консолидация» позволит семьям объединить  несколько дорогих кредитов и карт в один намного дешевле и снизить платеж в несколько раз. Этот продукт очень популярен во многих странах как инструмент снижения нагрузки по кредитам для населения, и как инструмент повышения качества кредитов для банков
Отвечая на вопрос: «Почему  Фабрика ипотеки открывается в  Волгограде?», Руслан Исеев подчеркнул, что место открытия офисов диктуется потенциалом рынка региона, объемом задач по формированию «сети продаж» на базе регионального ипотечного центра. Одним из немаловажных факторов является профессиональная команда ипотечного бизнеса, и эта команда, по его мнению, в Волгограде есть.Количество офисов компании по сети в целом будет минимальным, поскольку в основе будут технологии «удаленной работы и сервиса». Сегодня уже работают первые Ипотечные центры в крупных городах России – Казани и Волгограде и в ближайшее время будут открыты еще несколько крупных площадок».
В компании, которая приступила к работе в июне текущего года, прогнозируют, что ее портфель к концу 2018 года превысит по России 2 млрд рублей и станет далее частью проекта «секьюритизационного блока бизнеса».

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