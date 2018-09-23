Странная игрушка возмутила родителей маленькой волгоградки

Общество 22.09.2018 22:00
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22.09.2018 22:00
Возмущение и недоумение вызвала у волгоградца игрушка, которая продается в одном из магазинов на Спартановке, недалеко от гимназии №16. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, его маленькая дочка попросила купить ей «горшочек-порошочек». «Я заплатил 66 рублей и сначала даже не обратил внимание, что купил, - рассказал Александр. – Уже дома разглядел: производители игрушки предлагали растворить содержимое пакетика с кислым порошком в воде, которую надо было налить в игрушечный унитаз. И макать в него чупа-чупсами, прикрепленными к игрушке. Нет, я, конечно, многое видел, но учить детей есть из унитаза, пусть и ненастоящего – это явный перебор. Хорошо еще, вместо порошка не додумались в унитаз спрятать шоколад».
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