Странная игрушка возмутила родителей маленькой волгоградки





Возмущение и недоумение вызвала у волгоградца игрушка, которая продается в одном из магазинов на Спартановке, недалеко от гимназии №16. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр, его маленькая дочка попросила купить ей «горшочек-порошочек». «Я заплатил 66 рублей и сначала даже не обратил внимание, что купил, - рассказал Александр. – Уже дома разглядел: производители игрушки предлагали растворить содержимое пакетика с кислым порошком в воде, которую надо было налить в игрушечный унитаз. И макать в него чупа-чупсами, прикрепленными к игрушке. Нет, я, конечно, многое видел, но учить детей есть из унитаза, пусть и ненастоящего – это явный перебор. Хорошо еще, вместо порошка не додумались в унитаз спрятать шоколад».



