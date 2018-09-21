На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболу





Юных чемпионок мирового первенства по гандболу поздравили сегодня Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания «Синара – Девелопмент». Как сообщает ИА «Высота 102», чемпионок чествовали на площадке Волжского трубного заводе, входящего в состав ТМК.

Напомним, юниорская сборная России под руководством волгоградского тренера Любови Сидоричевой стала чемпионом мира по гандболу. Всю марафонскую дистанцию главного турнира U-18 в польском городе Кельце спортсменки прошли практически без сбоев, одержав победы во всех девяти матчах и забросив в ворота соперниц в общей сложности 293 мяча. Золотые медали получили 11 гандболисток из команды «Динамо-Синара» (Волгоград), генеральным спонсором которой с 2010 года выступает Трубная Металлургическая Компания.

На пьедестал после решающего матча с венгерками поднялись 11 волгоградок - Анна Верещак, Олеся Горячева, Екатерина Карабутова, Надежда Колесникова, Софья Крахмалева, Кристина Мухина, Элина Сиднина, Екатерина Скивко, Александра Смирнова, Виктория Турусина и Анна Шеина.

За выдающийся результат партнер клуба – компания ТМК поощрила каждую чемпионку премией в размере 200 тысяч рублей. Денежные сертификаты вручал Генеральный директор филиала «Синара-Девелопмент-Юг» Г. Н. Володькин и Управляющий директор ВТЗ С.Г. Четвериков. Кроме того, за большой вклад в победу молодежных и юниорских сборных команд России по гандболу и за качественную работу по подготовке достойного спортивного резерва для женских гандбольных команд России и Волгоградской области Волгоградскому областному гандбольному клубу «Динамо» и «Спортивной школе олимпийского резерва по гандболу» вручены денежные премии в размере 2 миллионов рублей.





Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, ТМК и коллектив ВТЗ очень рады успеху команды. Поддержка спорта находится в приоритете компании: «Становится доброй традицией, когда спортсмены приезжают на предприятия ТМК, бывает, нам даже удается поиграть с чемпионами».





Слова благодарности прозвучали от президента клуба «Динамо» Василия Сидоренко, который отметил, что такая помощь позволяет волгоградской школе гандбола сохранять многолетние традиции. «Наши воспитанники при непосредственном участии ТМК в очередной раз доказали, что наша школа гандбола – одна из лучших в мире. Поддержка партнеров помогает нам побеждать. Сегодня мы чувствуем себя частью большой команды, одним из дивизионов компании. ТМК льёт сталь, делает качественную продукцию, а мы приносим золото для России», - сказал Василий Сидоренко.

«Тренерская работа не всегда видна. Большое спасибо, что вы отметили наш труд, а это не только тренировки, но и создание микроклимата в команде», - поблагодарила компанию ТМК и директор Спортивной школы олимпийского резерва по гандболу Стелла Вартанян: «Я была на чемпионате, и, когда работала мандатная комиссия, тренеры других команд спрашивали: «Это правда, что в команде 11 волгоградок? Получается, что сборная Волгограда выступает против всего мира? Именно в такие моменты чувствуешь гордость за нашу волгоградскую гандбольную школу. И радость от того, что оправдываем надежды свои и наших друзей и партнеров».



















































