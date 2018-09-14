



Орудийная башня бронекатера “БК-31” восстановлена и после проведения реставрационных работ функционируют механизмы ее поворота и наведения. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем и восстановление БК. Катере был очищен от песка, с него сняли для реставрации все узлы и агрегаты. Металлический корпус пропитан специальным составом, который препятствует коррозии. Поверх стальных листов нанесен специальный грунт.

Напомним, БК-31 затонул 9 октября 1942 года. Он перевозил в Сталинград солдат и боеприпасы, эскортировал другие суда, прикрывая их от воздушных атак. Катер совершал по 8-12 рейсов в сутки. В день своей гибели судно обстреляло немецкие позиции, но, отходя к левому берегу, попало под плотный ответный огонь и затонуло. В том бою погибли 11 речников-краснофлотцев. Катер подняли со дна Волги в ноябре прошлого года. А недавно его героический экипаж с почестями похоронили на военно-мемориальном кладбище в Россошках.

Но, к сожалению, дело восстановления исторической реликвии не обошлось без эксцессов. Росприроднадзор оштрафовал компанию-реставратора и ее директора на 60 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства при … утилизации судна.







Попытка обжаловать штраф в Красноармейском районном суде успехом не увенчалась. Сейчас дело передано в Волгоградский областной суд. На следующей неделе состоится судебное заседание. “Высота 102” будет следить за развитием событий.