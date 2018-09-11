Волгоградцы просят чиновников спасти дома после исчезновения УК-«фантома»





Жители дома №1 по ул. Скосырева обратились к председателю комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олегу Николаеву с просьбой помочь спасти жилое здание от разрушения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение, жильцы понимают, что направили письмо не тому адресату, но делают это от безысходности в надежде на человеческое понимание. Ведь комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области располагается буквально через дорогу от злосчастного дома и сотрудники ведомства, предполагают горожане, также страдают от проблем дома. «Целых два месяца залит подвал канализацией. Как следствие, неприятный запах, сырость, комары. Обращались в жилинспекцию, это не помогло. Была проведена проверка, по итогам которой управляющую компанию принудили почистить подвал, ничего сделано не было. На данный момент УК «Комплекс» проводит процедуру банкротства и скрывается. Связи с компанией нет. Куда бы мы не обращались, договоры с компанией расторгнуты. Канализация продолжает течь в подвал, уходит в землю и мы боимся, что фундамент не выдержит и наш дом рухнет», - написали отчаявшиеся люди.









Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей ситуации, до которой довела дом УК «Комплекс». Мусор здесь не убирался уже какой месяц, мало того, канализационные отходы из залитого подвала складированы в мешки, которые также никто не собирается вывозить. Эту «картину маслом» видят в том числе и сотрудники комитета из окон своего здания, которое расположено совсем рядом. После выхода нашего сюжета о злосчастном доме накануне рабочие без опознавательных знаков все же вывезли мусор и очистили захламленную донельзя территорию. Но про мешки с фекалиями никто и не вспомнил.





Между тем, УК «Комплекс» разыскивают и жители дома №1а по ул. Кропоткина. «Компания не занимается домом, вода еле течет, мы с ужасом ждем отопительного сезона – а будет ли у нас отопление? – вопрошают жильцы. – Все наши попытки найти хоть кого-то из «Комплекса» безуспешны. Если раньше по телефону отвечали диспетчеры «Уютного города», то теперь говорят, что они не имеют отношения к «Комплексу». Ситуация усугубляется еще и тем, что «Комплекс» из поля зрения жильцов дома исчез вместе с мусорными баками – и отходы никто не вывозит уже сколько времени. «Наш дом брошен на произвол судьбы, если компания пропала, то и мы теперь должны сгинуть?» - не скрывают своего возмущения люди.

Напомним, ИА «Высота 102» проводило целое расследование, чтобы обнаружить хоть какие-то следы УК «Комплекс», которая управляет домами в Волгограде и в Волжском. Но журналисты нашли лишь закрытый офис в промзоне Ворошиловского района. Управляющую компанию-«фантом» неоднократно штрафовала госжилинспекция Волгоградской области за нарушение санитарных правил содержания придомовых территорий. Однако теперь, как выяснилось, УК исчезла насовсем. При этом лицензии ее никто так и не лишил.



