







Движение автотранспорта по рокадной дороге, которое было ограничено из-за восстановительных работ на склоне стадиона "Волгоград Арена", полностью восстановлено, сообщает ИА "Высота 102". Проезд осуществляется по всем полосам. На склоне стадиона, где рабочие ликвидировали последствия июльского ливня, работы, по всей видимости, завершены. Если раньше на месте провала еще была видна черная геосетка, то сейчас больше ничего не напоминает о некогда размытом ливнем склоне.

















Напомним, в середине июля текущего года сильный ливень размыл склон у "Волгоград Арены", где образовался огромный провал. Движение по рокадной дороге несколько дней было закрыто. Затем для автомобилистов в районе стадиона открыли только одну полосу. В таком режиме движение по рокадной дороге осуществлялось больше месяца, пока на склоне шли работы по ликвидации последствий непогоды.







