Общество 06.09.2018 09:19
669 8
06.09.2018 09:19
Движение автотранспорта по рокадной дороге, которое было ограничено из-за восстановительных работ на склоне стадиона "Волгоград Арена", полностью восстановлено, сообщает ИА "Высота 102". Проезд осуществляется по всем полосам. На склоне стадиона, где рабочие ликвидировали последствия июльского ливня, работы, по всей видимости, завершены. Если раньше на месте провала еще была видна черная геосетка, то сейчас больше ничего не напоминает о некогда размытом ливнем склоне.
Напомним, в середине июля текущего года сильный ливень размыл склон у "Волгоград Арены", где образовался огромный провал. Движение по рокадной дороге несколько дней было закрыто. Затем для автомобилистов в районе стадиона открыли только одну полосу. В таком режиме движение по рокадной дороге осуществлялось больше месяца, пока на склоне шли работы по ликвидации последствий непогоды.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Да будет свет: в волгоградские дворы спустя десятилетия возвращается освещение05.09.2018 20:03
В Волгограде суд оставил волжского коммуниста "с темным прошлым" в числе кандидатов05.09.2018 17:36
В Волгограде меняется маршрут популярного автобуса05.09.2018 17:11
Жительница Волгоградской области "сбросила балласт" перед отпуском с Малаховым05.09.2018 16:59
В Волгограде фирмы и компании обескуражены «письмами счастья» от мусорного регоператора05.09.2018 14:21
На АО «КАУСТИК» при поддержке технического университета зарождаются новые трудовые династии05.09.2018 13:11
В Волгоградской области восстановят пострадавший от паводка мост05.09.2018 12:34
Десятки домов на севере Волгограда очистили от "рекламы" наркотиков05.09.2018 11:45
В Волгограде утро Госстройнадзора началось с пикета обманутых дольщиков05.09.2018 11:12
В Волгоградской области районные власти хотят снести православный храм04.09.2018 15:33
В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»04.09.2018 14:05
В Волгограде забор у Александро-Невского собора превратили в летопись04.09.2018 11:36
«Яндекс» поставил «Высоте 102» самую высокую оценку качества среди СМИ Волгоградской области04.09.2018 06:25
Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористов03.09.2018 18:24
В Волгоградской области за долги арестовали закусочную на пляже03.09.2018 16:03
Реклама