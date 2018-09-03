В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»





Количество одариваемых Волгоградской облдумой граждан и организаций может возрасти. Как сообщает ИА "Высота 102", депутаты хотят расширить перечень оснований для раздачи почетных грамот, благодарственных писем и ценных подарков. Документ на рассмотрение заксобрания внесли спикер Николай Семисотов и его заместитель Сергей Горняков. Инициаторы поправок предлагают награждать граждан и коллективы, которые вносят «большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения». Также на приятный знак внимания от заксобрания могут рассчитывать бизнесмены, которые успешно занимаются «производством товаров для населения Волгоградской области». Развитие волонтерства, достижения в благотворительности, попечительстве и волонтерской работе также предлагается всячески поощрять.

Напомним, несколько лет назад народные избранники, напротив, выражали озабоченность девальвацией парламентских наград, которые раздавали «направо и налево». Нардепы тогда вносили ряд ограничений для номинантов в целях повышения статуса наград. За год до выборов в облдуму нового созыва список оснований для награждений избирателей вновь готовятся расширить.

Помимо «похвальных листов» и ценных подарков в действующей редакции Положения о видах награждения есть такой пункт, как денежное поощрение в размере до 3 тысяч рублей и ценный подарок стоимостью до 30 тысяч.



