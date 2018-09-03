ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»

Экономика 03.09.2018 12:14
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03.09.2018 12:14
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит стимулирующую акцию «Погаси долги, спишем пени» для своих абонентов-физических лиц с 1 по 20 сентября.
Как сообщили ИА «Высота 102», в эти дни компания предоставляет возможность потребителям расплатиться с долгами за электроснабжение без учета штрафных санкций в виде начисленной пени.
Напомним, что согласно Федерального закона от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», в случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за коммунальную услугу потребителю рассчитывается пеня на сумму долга.
Акция проводится накануне осенне-зимнего периода, когда дефицит средств из-за неплатежей может иметь особо негативные последствия для функционирования энергетической отрасли.
Компания надеется, что шаг навстречу будет по достоинству оценен потребителями, и они воспользуются предоставленным шансом урегулировать долговой вопрос с выгодой для себя.
С подробными условиями акции потребители могут ознакомиться на сайте компании.
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