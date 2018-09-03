Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»

Экономика 03.09.2018 12:14
1138 0
03.09.2018 12:14


ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит стимулирующую акцию «Погаси долги, спишем пени» для своих абонентов-физических лиц с 1 по 20 сентября.
Как сообщили ИА «Высота 102», в эти дни компания предоставляет возможность потребителям расплатиться с долгами за электроснабжение без учета штрафных санкций в виде начисленной пени. 
Напомним, что согласно Федерального закона от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», в случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за коммунальную услугу потребителю рассчитывается пеня на сумму долга.
Акция проводится накануне осенне-зимнего периода, когда дефицит средств из-за неплатежей может иметь особо негативные последствия для функционирования энергетической отрасли.
Компания надеется, что шаг навстречу будет по достоинству оценен потребителями, и они воспользуются предоставленным шансом урегулировать долговой вопрос с выгодой для себя.  
С подробными условиями акции потребители могут ознакомиться на сайте компании.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка
01.09.2018 09:43
4490 0
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"
31.08.2018 14:10
4481 21
Экономика
03.09.2018 14:15
Экономика 03.09.2018 14:15
711 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:08
Экономика 03.09.2018 13:08
185 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:00
Экономика 03.09.2018 13:00
4546 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.09.2018 09:02
Экономика 02.09.2018 09:02
2900 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.09.2018 09:43
Экономика 01.09.2018 09:43
7374 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:43
Экономика 31.08.2018 15:43
3387 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:10
Экономика 31.08.2018 15:10
476 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 14:10
Экономика 31.08.2018 14:10
5687 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 13:16
Экономика 31.08.2018 13:16
511 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 12:30
Экономика 30.08.2018 12:30
1820 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 07:08
Экономика 30.08.2018 07:08
1733 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.08.2018 12:44
Экономика 29.08.2018 12:44
2188 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.08.2018 12:30
Экономика 28.08.2018 12:30
1545 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:51
Экономика 27.08.2018 12:51
1992 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:36
Экономика 27.08.2018 12:36
380 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:40
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницыСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалийСмотреть фотографии
15:04
Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризомСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажаСмотреть фотографии
14:15
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу местСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищенияСмотреть фотографии
13:00
Волгоградцы узнали от «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» о возможностях альтернативной энергетики и собрали собственную ТЭЦСмотреть фотографии
12:44
Теплый прием: депутат Госдумы от Волгоградской области навестила своих подопечных с подаркамиСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области соцкодекс поправят из-за нового пенсионного возраста Смотреть фотографии
12:14
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»Смотреть фотографии
11:40
В Волгограде масштабное благоустройство охватит парк на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде осужденный за смерть пациентки пластический хирург попал в больницуСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде корью заразились трое сотрудников МВДСмотреть фотографии
09:46
На трассе "Сызрань-Волгоград" в ДТП пострадали трое волгоградцев и житель ЧелябинскаСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом задержали автобус с иностранцами-нелегаламиСмотреть фотографии
06:38
В Волгоградской области ребенок свалился в колодецСмотреть фотографии
21:21
Более 30 тысяч зрителей: в Волгограде фестиваль фейерверков вызвал аншлаг и восторгСмотреть фотографии
17:55
В Волгоградской области маленькая девочка пострадала, упав с двухметровый лестницы
16:46
В Волгоградской области депутаты проигнорировали приглашение на митингСмотреть фотографии
16:32
Из программы празднования Дня города в Волгограде вычеркнут один пунктСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаскоСмотреть фотографии
12:50
Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уютаСмотреть фотографии
11:27
Опасный экстрим: Руины «Юбилейного» в Волгограде притягивают молодежь как магнитомСмотреть фотографии
11:26
Неспокойный "Каспий": в ДТП на трассе "Москва-Волгоград" опять пострадали людиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде на самом большом острове в Европе проведут генеральную уборкуСмотреть фотографии
10:12
На траншеях - без перемен: в Волгограде жильцам продлили безводные каникулыСмотреть фотографии
09:02
АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяниковСмотреть фотографии
21:03
В поселке Волгограда мусорные баки исчезают под горами отходовСмотреть фотографии
14:26
За ограничение доступа к самому популярному пляжу в Волгограде накажут предпринимателейСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде психически больной мужчина погиб, упав с 16-этажкиСмотреть фотографии
Реклама
 