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Общество 31.08.2018 17:15
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31.08.2018 17:15
По факту вырубки пирамидального тополя на улице Советской в Волгограде возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в апреле 2018 года у дома 3 по ул. Советской вблизи ресторана «Швейк» срубили 4 пирамидальных тополя, возраст которых был 35-40 лет. При этом разрешение было выдано на вырубку лишь трех деревьев. Сумма причиненного ущерба за уничтожение одного дерева составила более 440 тыс. руб. На основании материалов прокурорской проверки СУ УМВД России по г. Волгограду по факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.
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