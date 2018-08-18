Происшествия

Более 20 человек оказались на улице из-за двух пожаров в Волгограде

Происшествия 18.08.2018 10:05
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18.08.2018 10:05


Один человек пострадал и более 20 были эвакуированы в результате двух пожаров в Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС России.
Так, в пятницу в 12: 45 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице  Льговская в Тракторозаводском районе. На место прибыли расчеты пожарно-спасательные части №1. Они вывели из здания 16 человек. Пожар был ликвидирован в 13:08. К счастью, там от огненной стихии никто не пострадал. Специалисты предполагают, что огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов.
Еще одно возгорание произошло около половины пятого вечера в Центральном районе на улице Гоголя. Там в двухкомнатной квартире в шестиэтажном доме загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Расчёты пожарно-спасательной части №3 вывели из здание пять человек. Однако от огня пострадала 67-летняя женщина. Огонь потушили менее чем за 20 минут. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Всего же за сутки произошло шесть пожаров, были также потушены 27 возгораний, из них в 18 случаях загорелся мусор, а в девяти огонь охватил сухую растительность.

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