Более 20 человек оказались на улице из-за двух пожаров в Волгограде





Один человек пострадал и более 20 были эвакуированы в результате двух пожаров в Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС России.

Так, в пятницу в 12: 45 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Льговская в Тракторозаводском районе. На место прибыли расчеты пожарно-спасательные части №1. Они вывели из здания 16 человек. Пожар был ликвидирован в 13:08. К счастью, там от огненной стихии никто не пострадал. Специалисты предполагают, что огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов.

Еще одно возгорание произошло около половины пятого вечера в Центральном районе на улице Гоголя. Там в двухкомнатной квартире в шестиэтажном доме загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Расчёты пожарно-спасательной части №3 вывели из здание пять человек. Однако от огня пострадала 67-летняя женщина. Огонь потушили менее чем за 20 минут. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Всего же за сутки произошло шесть пожаров, были также потушены 27 возгораний, из них в 18 случаях загорелся мусор, а в девяти огонь охватил сухую растительность.