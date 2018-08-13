В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг улова









На водоемах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вступили в силу новые лимиты для вылова водных биоресурсов рыболовами-любителями, установленные приказом Минсельхоза РФ. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель прокурора Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в соответствии с приказом утверждены суточные нормы добычи (вылова) водных биоресурсов, чего раньше не было.

На водных объектах Волгоградской области общая масса улова для каждого гражданина в сутки не должна превышать 10 кг. В случае вылова одного вида рыб можно добыть: судака - 10 кг или щуки - 10 кг; сома пресноводного - 1 экземпляр; раков - 50 экземпляров.

Подобного рода ограничения предусмотрены для республик Марий Эл, Татарстана, Чувашской Республики, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей, где суммарная суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов составила по 5 кг, а для Астраханской и Нижегородской областей по 10 кг.

По мнению авторов нововведения, такая мера устраняет возможность подмены любительского вылова промышленным. Рыбак сам должен контролировать вес выловленной им рыбы. При этом ему не запрещается рыбачить по принципу "поймал-отпустил".



