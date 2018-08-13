В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах

Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
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13.08.2018 15:56
Более 300 депутатов органов местного самоуправления не выполнили требования законодательства о противодействии коррупции. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это показала прокурорская проверка. Так, 111 депутатов органов местного самоуправления не предоставили или частично утаили сведения о доходах. Например, 14 депутатов в Дубовском районе данные о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставили. После рассмотрения прокурорских представлений полномочия сложили двое депутатов Усть-Погожинского сельского поселения и один депутат Оленьевского сельского поселения.
Выяснилось, что 197 человек, замещающие муниципальные должности, утаили более 39 миллионов рублей доходов. Скрыли они и данные о 50 объектах недвижимости и 17 транспортных средств. 27 депутатов органов местного самоуправления в Новониколаевском районе скрыли более 30 миллионов рублей, а также “забыли” указать 9 земельных участков и 4 транспортных средства.
Всего по результатам проверки внесено 95 представлений. Уже прекращены полномочия 17 депутатов органов местного самоуправления Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Ленинского, Новоаннинского районов. Но большая часть представлений еще находится на стадии рассмотрения.
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