В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновых





В Волгоградской области летняя гибель зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составила 19,8 тысяч га. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, правда, подсчет велся только в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На самом же деле ущерб гораздо больше. При этом валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составил на 1 августа 1629 тысяч тонн, урожайность с 1 га – 23,4 центнеров. В регионе на данный период собрали 7,5 тысяч тонн масличных культур и 18,4 тысяч тонн овощей.

Напомним, в 19 районах Волгоградской области был введен режим ЧС из-за засухи. В некоторых районах потери составили больше половины посеянного. После жары забот селянам доставили ливни, из-за которых возникли проблемы со сбором уцелевшего урожая. Аграрии рассчитывают на хотя бы частичное возмещение затрат. К слову, сегодня на совещании губернатор Волгоградской области отметил, что, несмотря на непростые погодные условия, уборочная страда в Волгоградской области проходит в плановом порядке, с хорошей динамикой. «Серьезный рубеж в три миллиона тонн зерновых пройден. До выполнения плана, поставленного государством, осталось 400 тысяч тонн зерна.



