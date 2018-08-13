Аналитика

В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновых

Аналитика 13.08.2018 13:23
2127 7
13.08.2018 13:23


В Волгоградской области летняя гибель зерновых и зернобобовых  культур (без кукурузы) составила 19,8 тысяч га. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, правда, подсчет велся только в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На самом же деле ущерб гораздо больше. При этом валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составил на 1 августа 1629 тысяч тонн, урожайность с 1 га – 23,4 центнеров. В регионе на данный период собрали 7,5 тысяч тонн масличных культур и 18,4 тысяч тонн овощей. 
Напомним, в 19 районах Волгоградской области был введен режим ЧС из-за засухи. В некоторых районах потери составили больше половины посеянного. После жары забот селянам доставили ливни, из-за которых возникли проблемы со сбором уцелевшего урожая. Аграрии рассчитывают на хотя бы частичное возмещение затрат. К слову, сегодня на совещании губернатор Волгоградской области  отметил, что, несмотря на непростые погодные условия, уборочная страда в Волгоградской области проходит в плановом порядке, с хорошей динамикой. «Серьезный рубеж в три миллиона тонн зерновых пройден. До выполнения плана, поставленного государством, осталось 400 тысяч тонн зерна. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ
16.07.2018 20:00
24617 6
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге
30.07.2018 20:10
21411 3
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня
25.07.2018 20:51
21362 1
Аналитика
12.08.2018 18:47
Аналитика 12.08.2018 18:47
24147 22 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 20:10
Аналитика 10.08.2018 20:10
21055 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 16:16
Аналитика 10.08.2018 16:16
4700 26 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 09:10
Аналитика 10.08.2018 09:10
2101 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.08.2018 06:35
Аналитика 10.08.2018 06:35
2918 14 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 20:00
Аналитика 09.08.2018 20:00
24394 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 15:56
Аналитика 09.08.2018 15:56
3391 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.08.2018 11:04
Аналитика 09.08.2018 11:04
2806 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.08.2018 20:02
Аналитика 08.08.2018 20:02
16525 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.08.2018 15:37
Аналитика 08.08.2018 15:37
5481 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.08.2018 09:14
Аналитика 08.08.2018 09:14
4938 45 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.08.2018 20:10
Аналитика 07.08.2018 20:10
25607 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.08.2018 15:13
Аналитика 07.08.2018 15:13
5721 33 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.08.2018 20:02
Аналитика 06.08.2018 20:02
28029 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.08.2018 14:59
Аналитика 06.08.2018 14:59
1394 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:10
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»Смотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщинСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновыхСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде снесут ресторанный комплекс «Старый Карс»Смотреть фотографии
11:43
Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик
10:16
В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителейСмотреть фотографии
09:49
В центре Волгограда засохли молодые деревьяСмотреть фотографии
09:19
За рулем убившего семью из четырех человек пикапа был несостоявшийся депутат Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
23:55
В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машинаСмотреть фотографии
22:09
В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамидСмотреть фотографии
18:47
Грузовики-разрушители: Волгоградские дороги спасают от транзитных фур Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьейСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»Смотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
14:22
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршруткуСмотреть фотографии
11:11
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда заподозрили соседа в строительстве в квартире майнинговой фермыСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшимиСмотреть фотографии
05:49
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской областиСмотреть фотографии
05:02
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭПСмотреть фотографии
Реклама
 