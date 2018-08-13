Происшествия

В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителей

Происшествия 13.08.2018 10:16
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13.08.2018 10:16


Двое водителей попали в больницу после аварии в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось  в воскресенье на шоссе Авиаторов. По имеющимся сведениям,  20-летний водитель “ВАЗ-2114” потерял управление свои авто, выехал на встречную полосу и врезался в “KIA Rio”. От удара отечественную легковушку отбросило на ехавшую “Волгу”, за рулем которой был 27-летний мужчина. В ДТП получили травмы водители “ВАЗа” и “Волги”.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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