В Волгограде столкнулись три легковушки - пострадали двое водителей





Двое водителей попали в больницу после аварии в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в воскресенье на шоссе Авиаторов. По имеющимся сведениям, 20-летний водитель “ВАЗ-2114” потерял управление свои авто, выехал на встречную полосу и врезался в “KIA Rio”. От удара отечественную легковушку отбросило на ехавшую “Волгу”, за рулем которой был 27-летний мужчина. В ДТП получили травмы водители “ВАЗа” и “Волги”.