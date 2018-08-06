От Сталинграда - до Великой Победы

Памятник сталинградской "королеве Бранденбургских ворот" установят при жизни

От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2018 13:38
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06.08.2018 13:38

Самой известной девушке-регулировщице 1945-го года, 94-летней сталинградке, участнице Великой Отечественной войны Марии Филипповне Лиманской, установят памятник. Снимок, который сделал на фоне Брандебургских ворот фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, стал одним из символов Победы во Второй мировой войне и сделал Марию известной на весь мир. 
В дни Потсдамской конференции она также регулировала движение, пропустив кортеж британского премьер-министра Черчилля и даже поговорив с ним с помощью переводчика. Свое фото у Бранденбургских ворот и письмо она получила лично от Евгения Халдея и хранит как самую дорогую реликвию, вместе с военными наградами.
После войны вернулась домой, в село Старая Полтавка Сталинградской области, где родилась. Работала санитаркой, школьным библиотекарем. Потом  переехала в Саратовскую область, где в настоящее время и проживает с дочерью в селе Звонаревка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой  на пресс-службу администрации Марксовского района Саратовской области,  идея установки памятника принадлежит одному из депутатов районного собрания, который за свой счет и поставит его. Уже названа дата торжественного открытия – 9 мая 2019 года.
Фото сайта Марксовского собрания Сталинградской области.   

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