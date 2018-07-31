На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег Волги





Жители Красноармейского района Волгограда обеспокоены состоянием песчаной косы, где работает официальный пляж. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, всего за полтора месяца работы пляжа за бугром от места отдыха волгоградцев, около затона между маяком и пляжной косой, образовалась солидная куча мусора. «Если так пойдет и дальше, к концу сезона вся коса превратится в свалку», - переживают горожане. По предположению волгоградцев, к мусорной свалке может иметь отношение администрация пляжа, которая не вывозит мусор, а просто «прячет» его поодаль. «Такого здесь до работы пляжа никогда не было, а о возможности причастности работников к сваливанию мусора может говорить тот факт, что в отходах можно найти коробки из-под куриных крылышек, которые продают в баре пляжа и все то, что люди бросают в мусорные баки», - считают жители Красноармейского района.

Ухудшает ситуацию так же то, что свалка расположена в зоне разлива Волги и при половодье весь мусор окажется в реке. «Мы требуем, чтобы администрация пляжа понесла ответственность за невыполнение своих обязательств по вывозу ТБО», - заявили горожане.

Напомним, по настоящее время в Волгограде официально открыты лишь два места отдыха у воды – именно тот, что расположен в Красноармейском районе, и место без купания в Советском районе в районе Тулака. В ближайшие дни, наконец, должны заработать два пляжа в Тракторозаводском районе. На острове Сарпинский в Кировском районе пляж не открывается из-за высокого уровня воды. Между тем, в ближайшие дни в Волгограде ожидает похолодание, и, вполне вероятно, официального открытия всех пляжей жители так и не дождутся. Впрочем, это обстоятельство не мешало и не мешает волгоградцам купаться там, где они привыкли.



