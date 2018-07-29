Происшествия

В Волгоградской области опрокинулся дорогой внедорожник: есть пострадавшие

Происшествия 29.07.2018 10:16
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29.07.2018 10:16


Мужчина и женщина пострадали в аварии, произошедшей в городе Волжский. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в 17:55 на улице Щорса опрокинулся внедорожник “Volvo XC90”. По имеющимся сведениям 41-летняя женщина-водитель ехала из СНТ  "Лилия" в сторону поселка ЛПК и не справилась с управлением авто. В аварии различные травмы получила она сама и ее 36-летний пассажир. Для оказания помощи пострадавших отправили в медучреждение.

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