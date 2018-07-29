Происшествия 29.07.2018 10:16
1717 0
29.07.2018 10:16
Мужчина и женщина пострадали в аварии, произошедшей в городе Волжский. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в 17:55 на улице Щорса опрокинулся внедорожник “Volvo XC90”. По имеющимся сведениям 41-летняя женщина-водитель ехала из СНТ "Лилия" в сторону поселка ЛПК и не справилась с управлением авто. В аварии различные травмы получила она сама и ее 36-летний пассажир. Для оказания помощи пострадавших отправили в медучреждение.
Реклама
Популярное по теме
15.07.2018 19:31
9444 0
15.07.2018 23:55
6016 0
19.07.2018 17:22
5842 4
В Волгограде беременную увезли в реанимацию после столкновения "Скорой помощи" и такси28.07.2018 08:41
Происшествия 28.07.2018 08:41
5033 0 Обсудить
В Волгограде байкер погиб под колесами “КАМАЗа”27.07.2018 09:52
Происшествия 27.07.2018 09:52
5420 14 Обсудить
В Волгоградской области девочка-подросток пострадала, сорвавшись с высоты26.07.2018 08:22
Происшествия 26.07.2018 08:22
3703 1 Обсудить
В Волгограде в сгоревшей машине нашли тела ребёнка и мужчины25.07.2018 21:01
Происшествия 25.07.2018 21:01
12113 1 Обсудить
Два человека ушиблись при столкновении автобуса и грузовика в Волгограде24.07.2018 16:38
Происшествия 24.07.2018 16:38
2735 0 Обсудить
На севере Волгограда маршрутка врезалась в столб24.07.2018 11:43
Происшествия 24.07.2018 11:43
5003 7 Обсудить
Бывший осужденный решил «помочь» товарищам в тюрьме24.07.2018 10:34
Происшествия 24.07.2018 10:34
2693 5 Обсудить
В Волгограде нашли тело утонувшего парня23.07.2018 14:49
Происшествия 23.07.2018 14:49
6126 1 Обсудить
В Волгоградской области спустя сутки - очередное ДТП с несколькими жертвами23.07.2018 10:37
Происшествия 23.07.2018 10:37
8704 0 Обсудить
Данные о жертвах взрыва газа на базе флота под Волгоградом разнятся - как минимум трое погибших23.07.2018 10:12
Происшествия 23.07.2018 10:12
3581 5 Обсудить
Под Волгоградом на барже взорвался газ - есть жертвы23.07.2018 09:54
Происшествия 23.07.2018 09:54
4345 4 Обсудить
В промзоне на западе Волгограда после ливня вспыхнул пожар22.07.2018 19:41
Происшествия 22.07.2018 19:41
5775 0 Обсудить
На юге Волгограда сгорел павильон микрозаймов22.07.2018 12:43
Происшествия 22.07.2018 12:43
3735 0 Обсудить
На федеральной трассе Волгоград -Москва пять человек погибли и один пострадал22.07.2018 10:21
Происшествия 22.07.2018 10:21
7805 0 Обсудить
В Волгограде беспокойную ночь провели жильцы многоэтажки на Тулака21.07.2018 10:20
Происшествия 21.07.2018 10:20
7664 2 Обсудить
Реклама