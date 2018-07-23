Заброшенный рай: Детские лагеря Волгоградской области мечтают о комфортной жизни

Общество 23.07.2018 17:31
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23.07.2018 17:31
Оздоровительный лагерь для детей «Лукоморье» произвел на волгоградских активистов ОНФ, которые проверяли качество детского отдыха в оздоровительных лагерях региона, грустное впечатление. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, крыша одной из музыкальных площадок прохудилась, уличные умывальники сильно проржавели, питьевые фонтанчики частично сломаны и протекают, в плачевном состоянии туалеты и душевые, игровое оборудование устарело или вовсе отсутствует. Здесь есть теннисный корт, но нет сетки, ракеток и мячей, сетка на волейбольном поле порвана, единственный стол для пинг-понга сломан, вместо сетки натянут бинт, вместо пешеходных дорожек проложены резиновые коврики.
Более низкие оценки условий проживания получил и лагерь имени Гули Королевой. Недовольство уровнем обеспечения безопасности высказали родители детей, побывавших в лагерях «Хопер» и «Чайка».
Подобная ситуация характерна для многих лагерей региона, - отметили в ОНФ. В ходе опроса родителей больше половины из них отметили, что хотели бы улучшить условия проживания детей, но вынуждены смириться с недостатками из-за цены путевки – в некоторых случаях родители оплачивают только 30% от полной стоимости.
«Подобный комплекс проблем в детских оздоровительных лагерях эксперты ОНФ выявляли еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось. Из-за старой инфраструктуры лагеря не загружены полностью, в некоторых не открываются целые смены, принять ребенка-инвалида не может ни один лагерь. Проблемы системные, и вопросы сохранения и развития лагерей не решаются должным образом. Механизм государственно-частного партнерства в сфере детского отдыха в регионе вообще не реализован. В этом году стартовало Десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Но то, что мы увидели сегодня, не соответствует главной задаче этого указа, и у нас есть время на совершенствование. Мы хотим, чтобы дети отдыхали в максимально комфортных современных условиях», – сказала член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.
Вместе с тем, положительные отзывы и оценки родителей получили лагеря «Альтаир», «Огонек», «Орленок», «Дружба», «Солнечный», «Рассвет», «Зеленая волна».
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