Зачем работодателю проводить специальную оценку условий труда?

Экономика 23.07.2018 11:14 Реклама
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23.07.2018 11:14
Согласно законодательству, с 2014 года все работодатели - компании и ИП обязаны проводить специальную оценку труда работников (СОУТ). Раньше, до 2014 года, это называлось аттестацией рабочих мест, и с этим названием, пожалуй, знаком каждый. Результаты такой аттестации за предыдущие годы считаются действительными в течение пяти лет с момента их проведения.
Если с 2014 по 2018 включительно действовал так называемый переходный период, то сейчас наступает час «Х» - до 1 января 2019 года все работодатели, в том числе ИП, и даже если в подчинении всего один работник, обязаны пройти эту процедуру.
Как и для чего это делается, ИА «Высота 102» рассказала директор ООО «Охрана труда» Екатерина Севостьянова.
Кто и когда обязан провести СОУТ?
Во-первых, эта процедура обязательна для тех компаний, где аттестация рабочих мест не проводилась, либо срок действия её результатов закончился. Во-вторых - если на предприятии изменился технологический процесс или организованы новые рабочие места.
«Заблуждаются те, кто считает, что в фирме, где работают, к примеру, только офисные работники, специальная оценка труда не нужна. Согласно пункту 3 статьи 3 "Специальная оценка условий труда" закона 426-ФЗ, она не проводится только в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями», - поясняет Екатерина Севостьянова.
Кто имеет право проводить оценку?
Процедуру оценки имеет право проводить только тот, кто внесен в Реестр Минтруда проводящих СОУТ организаций. Так, по Волгоградской области их насчитывается 11. Уведомление о внесении в Реестр - главный документ таких организаций. В нём обязательно указан адрес. Если речь, к примеру, идет об иногородней фирме, уточните, какое отношение она имеет к этому документу. И, если это обособленное подразделение, официальное представительство или филиал - все должно прослеживаться по учредительным документам.
Вторым важным документом является Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с его Приложением (область).
«Необходимо обратить внимание на срок его окончания. Если в ближайшее время у фирмы заканчивается срок Аттестата, она не сможет в течение 5 лет отстаивать ваши результаты СОУТ. И планируют ли они работать дальше на рынке – неизвестно», - отмечает Екатерина Севостьянова.
Кроме того, необходимо обратить особое внимание на приборную базу.
«Если к Вам приезжают на проведение измерений с одним прибором, а в протокол пишут совсем другой, это должно насторожить. Не может быть в наличии Испытательной лаборатории, проводящей СОУТ, лишь 2-3 прибора, их должно быть примерно 30-40. Возможно больше, но не меньше. Не будет лишним проявить бдительность и обратитьтакже внимание на сайт будущего Исполнителя. Если здесь недостаточно информации, нет конкретики - это должно насторожить», - уверяет Екатерина.
Каков порядок ваших действий?
После заключения договора с аккредитованной компанией, её эксперты проводят идентификацию вредных и опасных производственных факторов.
«Если в процессе идентификации эксперт не выявит вредные и опасные факторы, условия труда признаются допустимыми, и на этом их специальная оценка завершится. В противном случае начнется второй этап – исследование и измерение вредных и опасных факторов. Результаты исследований каждого из них оформляются протоколом. На их основе условиям труда на каждом рабочем месте присваивается класс», - объясняет Екатерина Севостьянова.
СОУТ - это совместный труд как Заказчика, так и Исполнителя, так как результаты оформляются в Отчет, который подписывается членами комиссии, созданной из числа сотрудников компании, и отправляется в Министерство труда РФ.
Что грозит тем, кто не проведет спецоценку условий труда?
В случае выявления нарушений при проведении спецоценки, или она не проведена, организацию могут оштрафовать на сумму от 60 до 80 тысяч рублей, а её руководителя – на 5-10 тысяч рублей. На первый раз можно «отделаться» и предупреждением.
Но при повторном нарушении штрафы существенно вырастут. Организацию оштрафуют на 100-200 тысяч рублей, а руководителя – от 30 до 40 тысяч. А руководитель может быть даже дисквалифицирован - на срок от одного до 3 лет.
Справка. ООО «Охрана труда» работает на рынке с 19 июня 2006 года и оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда на территории всей Российской Федерации. Испытательная лаборатория ООО «Охрана труда» осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации и нормативных документов Российской Федерации на основании Аттестата аккредитации и других разрешающих документов.
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