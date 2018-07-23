Экономика

Зачем работодателю проводить специальную оценку условий труда?

Экономика 23.07.2018 11:14 Реклама
473 0
23.07.2018 11:14



Согласно законодательству, с 2014 года все работодатели - компании и ИП обязаны проводить специальную оценку труда работников (СОУТ). Раньше, до 2014 года,  это называлось аттестацией рабочих мест, и с этим названием, пожалуй,  знаком каждый. Результаты такой аттестации за предыдущие годы считаются действительными в течение пяти лет с момента их проведения.
Если с 2014 по 2018 включительно действовал так называемый переходный период, то сейчас наступает час «Х» - до 1 января 2019 года все работодатели, в том числе ИП, и  даже если в подчинении всего один работник,  обязаны пройти эту процедуру.   
Как  и для чего это делается, ИА «Высота 102» рассказала директор ООО «Охрана труда» Екатерина Севостьянова.

Кто и когда обязан провести СОУТ?
Во-первых, эта процедура обязательна для тех компаний, где аттестация рабочих мест не проводилась,  либо срок действия её результатов закончился. Во-вторых - если на предприятии изменился технологический процесс или организованы новые рабочие места.


 
«Заблуждаются те, кто считает, что в фирме, где работают, к примеру, только офисные работники, специальная оценка труда не нужна.  Согласно пункту 3 статьи 3 "Специальная оценка условий труда" закона 426-ФЗ,   она не проводится только в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями», - поясняет Екатерина Севостьянова.

Кто имеет право проводить оценку?
Процедуру оценки имеет право проводить только тот, кто внесен в Реестр Минтруда проводящих СОУТ организаций. Так, по Волгоградской области их насчитывается 11. Уведомление о внесении в Реестр - главный документ таких организаций. В нём обязательно указан адрес. Если речь, к примеру,  идет об иногородней фирме, уточните, какое отношение она имеет к этому документу. И, если это обособленное подразделение, официальное представительство или филиал - все должно прослеживаться по учредительным документам.
Вторым важным документом является Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с его Приложением (область). 
«Необходимо  обратить внимание на срок его окончания. Если в ближайшее время у фирмы  заканчивается срок Аттестата, она не сможет в течение 5 лет отстаивать ваши результаты СОУТ. И планируют ли они работать дальше на рынке – неизвестно», - отмечает Екатерина Севостьянова.
Кроме того, необходимо обратить особое внимание на приборную базу.
«Если к Вам приезжают на проведение измерений с одним прибором, а в протокол пишут совсем другой, это должно насторожить. Не может быть в наличии Испытательной лаборатории, проводящей СОУТ, лишь 2-3 прибора, их должно быть примерно 30-40.  Возможно больше, но не меньше. Не будет лишним проявить бдительность и обратитьтакже внимание на сайт будущего Исполнителя. Если здесь недостаточно информации, нет конкретики - это должно насторожить», - уверяет Екатерина.

Каков порядок ваших действий?
После заключения договора с аккредитованной компанией, её эксперты проводят идентификацию вредных и опасных производственных факторов. 
«Если в процессе идентификации эксперт не выявит вредные и опасные факторы, условия труда признаются допустимыми, и на этом их специальная оценка завершится. В противном случае  начнется второй этап – исследование и измерение вредных и опасных факторов. Результаты исследований каждого из них оформляются протоколом. На их основе условиям труда на каждом рабочем месте присваивается класс», - объясняет Екатерина Севостьянова.
СОУТ - это совместный труд как Заказчика, так и Исполнителя, так как результаты оформляются в Отчет, который подписывается  членами комиссии, созданной из числа сотрудников компании, и отправляется в Министерство труда РФ.

Что грозит тем, кто не проведет спецоценку условий труда?
В случае выявления нарушений при проведении спецоценки,  или она не проведена, организацию могут оштрафовать на сумму от 60 до 80 тысяч рублей, а её руководителя – на 5-10 тысяч рублей. На первый раз можно «отделаться» и предупреждением. 
Но при повторном  нарушении штрафы существенно  вырастут. Организацию оштрафуют на 100-200 тысяч рублей, а руководителя – от 30 до 40 тысяч. А руководитель может быть даже  дисквалифицирован -  на срок от одного до 3 лет.

Справка. ООО «Охрана труда» работает на рынке с 19 июня 2006 года и оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда на территории всей Российской Федерации. Испытательная лаборатория ООО «Охрана труда» осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации и нормативных документов  Российской Федерации на основании Аттестата аккредитации и других разрешающих документов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрам
04.07.2018 16:59
5854 10
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублей
04.07.2018 14:58
3838 6
Для злостных должников по оплате электроэнергии наступит «конец света»
23.06.2018 12:10
2753 10
Экономика
22.07.2018 11:39
Экономика 22.07.2018 11:39
2630 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.07.2018 16:51
Экономика 20.07.2018 16:51
2364 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.07.2018 14:44
Экономика 20.07.2018 14:44
2298 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.07.2018 12:19
Экономика 20.07.2018 12:19
1287 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.07.2018 11:28
Экономика 20.07.2018 11:28
656 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2018 16:39
Экономика 19.07.2018 16:39
1880 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2018 15:50
Экономика 19.07.2018 15:50
6852 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2018 15:41
Экономика 18.07.2018 15:41
1701 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2018 15:31
Экономика 18.07.2018 15:31
3293 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.07.2018 12:52
Экономика 18.07.2018 12:52
875 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 17:01
Экономика 17.07.2018 17:01
1779 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 15:17
Экономика 17.07.2018 15:17
1775 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 13:24
Экономика 17.07.2018 13:24
1233 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 12:35
Экономика 17.07.2018 12:35
1782 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.07.2018 08:52
Экономика 17.07.2018 08:52
1103 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:05
Подозреваемый в причастности к убийству Сергея Брудного скучает по родным в волгоградском СИЗОСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде торговый центр сбросил сель на жилой комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Храм Иоанна Воина в Садах Придонья обретет «голос»Смотреть фотографии
11:14
Зачем работодателю проводить специальную оценку условий труда?Смотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области спустя сутки - очередное ДТП с несколькими жертвамиСмотреть фотографии
10:33
В маршрутке «Москва - Волгоград» задержали наркокурьера с 2 кг героинаСмотреть фотографии
10:31
Трое погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа на базе флота под Волгоградом (ВИДЕО) Cмотреть видео
10:31
В Астраханской области перевернулась лодка с 7 детьми на борту: погибли трое детейСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде возобновлено движение транспорта по рокадной дорогеСмотреть фотографии
10:12
Данные о жертвах взрыва газа на базе флота под Волгоградом разнятся - как минимум трое погибших Смотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом на барже взорвался газ - есть жертвыСмотреть фотографии
20:55
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:56
Сборная волгоградских юнармейцев стала лучшей в России на играх "Победа" в МосквеСмотреть фотографии
19:41
В промзоне на западе Волгограда после ливня вспыхнул пожарСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде дождем смыло забор у «Красных казарм»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В Волгограде из-за ливня снова перекрыли движение по Нулевой ПродольнойСмотреть фотографии
17:39
На Волгоград обрушился очередной мощный воскресный ливеньСмотреть фотографии
16:12
В Волго-Ахтубинской пойме наступило время цветущих лотосовСмотреть фотографии
15:00
На Волгоградскую область идут грозы и сильный ветерСмотреть фотографии
12:43
На юге Волгограда сгорел павильон микрозаймовСмотреть фотографии
12:23
Криминальная хроника Волгоградской городской думы Смотреть фотографииCмотреть видео
11:57
«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Красный Октябрь» оштрафовали за нарушение промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:02
Сельскую глубинку в Волгоградской области назвали селом 21 векаСмотреть фотографии
10:21
На федеральной трассе Волгоград -Москва пять человек погибли и один пострадалСмотреть фотографии
06:21
Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомковСмотреть фотографии
04:57
Генерал Дрыманов в июне «перебрался» в двухэтажный особняк в ВолгоградеСмотреть фотографии
04:30
Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» показали свои миллионыСмотреть фотографии
21:45
Андрей Бочаров хочет ускорить строительство собора в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:13
Волгоградский «Ротор» покупает автобус за 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
Реклама
 