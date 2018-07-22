Спорт

«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублей

Спорт 22.07.2018 11:57
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22.07.2018 11:57



Закупочная комиссия единогласно одобрила заключение договора ФК «Ротор» с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение матчей на «Волгоград Арене» в текущем сезоне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, услуги будут оказаны волгоградскому клубу в период с 22 июля по 31 декабря текущего года на сумму 26 миллионов 19 тысяч 992,46 руб. Данная закупка производится у единственного поставщика – ФГУП «Спорт-Инжиниринг». 



Отметим, что фактически в эту сумму обойдется «Ротору» аренда стадиона «Волгоград Арена» в этом сезоне в рамках Первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Напомним, что руководство клуба держала эту сумму в тайне, ссылаясь на закрытую информацию. 
Напомним, первый домашний матч в этом сезоне «Ротор» сыграет с командой «Луч» из Владивостока уже сегодня, 22 июля. Начало матча на «Волгоград Арене» в 19.00.

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