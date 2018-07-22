Выборы

Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» показали свои миллионы

Выборы 22.07.2018 04:30
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22.07.2018 04:30


Кандидаты в депутаты Волгоградской городской думы, в соответствии с избирательным законодательством, показали свои трудовые доходы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома, среди претендентов на мандаты по списку партии «Единая Россия» немало обеспеченных людей. Из 57 кандидатов восемь человек за прошлый год заработали более 3 млн рублей, то есть порядка 250 тысяч рублей в месяц. Лидером списка по объему доходов является действующий депутат Владлен Колесников (14,7 млн рублей). На втором месте – гендиректор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев (13,8 млн).
Замыкает тройку самых обеспеченных кандидатов-списочников партии власти 28-летний Саро Багдасарян – замдиректора по строительству ООО «Универсал». Фирмой руководит, по всей видимости, ближайший родственник выдвиженца Андраник Багдасарян. Кандидат в депутаты оказался владельцем катков, асфальтоукладчиков, тракторов и автогрейдеров. В минувшем году Саро заработал 7,5 млн рублей. В  собственности у него 15 зданий и сооружений, 9 земельных участков и 13 единиц дорожной техники.
Под вторым номером в территориальной группе №6 значится Дмитрий Апрометкин  - замдиректора «ГарантТрансСервис», заработавший в прошлом году 3 млн рублей. В перечне его имущества 19 единиц автотехники – фургоны, цистерны, рефрижераторы.
Кандидат по территориальной группе №8, замгендиректора "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов задекларировал 3,8 млн рублей годового дохода. В его собственности две квартиры (одна в Волгограде, другая площадью 60 квадратных метров в Москве), 15 соток земли в Среднеахтубинском районе и здание площадью 90 квадратов. Следом за Богатовым под вторым номером в территориальной группе идет индивидуальный предприниматель Александр Фисенко. При относительно скромном годовом заработке в 958 тысяч рублей список его недвижимости можно назвать обширным: четыре земельных участка общей площадью 46 соток, три частных дома, два здания, помещение, теплица и гараж. Автопарк кандидата представлен двумя «BMW», одним «Lexus»  и понтоном.
Директор лицея №5 Центрального района Волгограда Лариса Тропкина (территориальная группа №9 Центрального района)  заработала в прошлом году чуть более миллиона. В ее имущественном комплексе две квартиры, пять гаражных боксов и целых четыре автомобиля престижных марок («Mazda», «Subaru», два «Mercedes-Benz» 1991 и 2015 годов выпуска).
Лидер региональной общественной организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» Василий Селезнев тоже вошел в число одного из самых состоятельных кандидатов политической силы. В прошлом году его доход составил 3,4 млн рублей. В собственности у молодогвардейца 13 соток земли, маленький домик в селе Заплавное Среднеахтубинского района и квартира площадью 54 квадратных метра в общедолевой собственности в Волгограде.
36-летний предприниматель Алексей Федотов, который идет по территориальной группе №16 Красноармейского района, в 2017 году заработал 7,7 млн рублей. Имеет во владении 8 нежилых помещений и две люксовые иномарки «Toyota» - «Land Cruiser Prado» и «Camry».
Напомним, выборы в Волгоградскую городскую думу состоятся 9 сентября. В единый день голосования будет разыграно 36 мандатов, 18 из которых по партийным спискам, 18 – по одномандатным округам. 


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