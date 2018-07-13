Почетного гражданина Волгограда Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище









Прощание с народным художником России, членом Союза художников СССР, лауреатом государственной премии, почётным гражданином Волгограда Виктором Фетисовым пройдет в воскресенье, 15 июля, на Центральном (Димитровском) кладбище с 9 до 11 часов, сообщает ИА "Высота 102". Похоронят известного скульптора на этом же кладбище рядом с женой.

Напомним, Виктор Фетисов скончался 12 июля на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Фетисов работал в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для работы на Мамаевом кургане: молодой тогда скульптор гордился тем, что ему довелось трудиться над созданием известного всему миру историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Лейтмотивом его творчества были его же собственные слова: «Хочу воспеть мужество и красоту человека сильного». С самого начала самостоятельной профессиональной деятельности тема подвига и героизма стала для него ведущей. Сразу же определился и любимый жанр — портрет. В галерее портретов известных людей России — снайпер Василий Зайцев, маршал Георгий Жуков, легендарный лётчик Алексей Маресьев, Гуля Королева, Зоя Космодемьянская, народные артисты Павел Серебряков, Эдуард Серов, Аркадий Райкин, Станислав Говорухин, писатель Юрий Бондарев, поэтесса Маргарита Агашина и многие другие.

В прошлом году творчество Виктора Фетисова было широко представлено в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова на юбилейной персональной выставке мастера, приуроченной к 80-летию автора. В экспозиции было представлено около 200 экспонатов, включающих скульптуру, живопись, фотографии, проекты и эскизы.



