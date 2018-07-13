Общество

Почетного гражданина Волгограда Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище

Общество 13.07.2018 15:05
535 1
13.07.2018 15:05



Прощание с народным художником России, членом Союза художников СССР, лауреатом государственной премии, почётным гражданином Волгограда Виктором Фетисовым пройдет в воскресенье, 15 июля, на Центральном (Димитровском) кладбище с 9 до 11 часов, сообщает ИА "Высота 102". Похоронят известного скульптора на этом же кладбище рядом с женой.
Напомним, Виктор Фетисов скончался 12 июля на 81-м году жизни после продолжительной болезни. 
Виктор Фетисов работал в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для работы на Мамаевом кургане: молодой тогда скульптор гордился тем, что ему довелось трудиться над созданием известного всему миру историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Лейтмотивом его творчества были его же собственные слова: «Хочу воспеть мужество и красоту человека сильного». С самого начала самостоятельной профессиональной деятельности тема подвига и героизма стала для него ведущей. Сразу же определился и любимый жанр — портрет. В галерее портретов известных людей России — снайпер Василий Зайцев, маршал Георгий Жуков, легендарный лётчик Алексей Маресьев, Гуля Королева, Зоя Космодемьянская, народные артисты Павел Серебряков, Эдуард Серов, Аркадий Райкин, Станислав Говорухин, писатель Юрий Бондарев, поэтесса Маргарита Агашина и многие другие.
В прошлом году творчество Виктора Фетисова было широко представлено в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова на юбилейной персональной выставке мастера, приуроченной к 80-летию автора. В экспозиции было представлено около 200 экспонатов, включающих скульптуру, живопись, фотографии, проекты и эскизы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытных
13.06.2018 15:39
9087 36
Общество
13.07.2018 17:14
Общество 13.07.2018 17:14
464 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 13:29
Общество 13.07.2018 13:29
1031 3 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 13:25
Общество 13.07.2018 13:25
875 7 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 12:35
Общество 13.07.2018 12:35
1145 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 12:15
Общество 13.07.2018 12:15
2539 10 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 16:40
Общество 12.07.2018 16:40
2849 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 15:51
Общество 12.07.2018 15:51
4327 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 15:02
Общество 12.07.2018 15:02
3877 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 13:45
Общество 12.07.2018 13:45
3254 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 12:31
Общество 12.07.2018 12:31
1684 37 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 11:40
Общество 12.07.2018 11:40
10385 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 06:18
Общество 12.07.2018 06:18
3180 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 16:48
Общество 11.07.2018 16:48
2550 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 16:13
Общество 11.07.2018 16:13
1547 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 13:59
Общество 11.07.2018 13:59
2252 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:59
Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства ЕвропыСмотреть фотографии
17:35
Главного патологоанатома Волгоградской области выпустили из СИЗО по болезниСмотреть фотографии
17:14
В сельском районе Волгоградской области выступили против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области слесаря электросетей убило токомСмотреть фотографии
15:39
У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственникСмотреть фотографии
15:05
Почетного гражданина Волгограда Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбищеСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде огласили приговор сыну экс-депутата облдумы Полицимако Смотреть фотографии
14:30
В Астраханской области, вслед за Волгоградской и Калмыкией, объявлен режим ЧССмотреть фотографии
13:29
В Волгограде парковые дорожки стилизуют под взлетно-посадочные полосыСмотреть фотографии
13:25
Погибшие в Волгоградской области пилоты легкомоторных самолетов работали с нарушениямиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области стартовал отбор кандидатов в снайперыСмотреть фотографии
12:15
Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонтСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде и Михайловке коммунистам не разрешили митинги против пенсионной реформы Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде подсудимый Полицимако-младший пришел в суд в майке с ПутинымСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатораСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде гражданка Австралии потерялась на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде медицинские работники осуждены за трудоустройство «мертвых душ»Смотреть фотографии
06:34
В Волгограде опоздавших кандидатов в депутаты не пустят в горизбирком
05:35
Волгоградцы посчитали высохшие от засухи деревья в любимом паркеСмотреть фотографии
05:03
В Волгоградской области инфляция выше, чем по РоссииСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде на 81-м году жизни скончался известный скульптор – почетный гражданин города Виктор ФетисовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: Высокий уровень воды в Волге мешает мэрии Волгограда официально открыть пляжи Cмотреть видео
18:22
Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"Смотреть фотографии
16:40
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчикаСмотреть фотографии
16:07
Бывший замдиректора колледжа из Волгоградской области пошел под суд за "липовых" трактористовСмотреть фотографии
15:51
Волгоградскому краеведческому музею придадут лоскСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области глава сельхозпредприятия недоплатил в бюджет 8 млн рублейСмотреть фотографии
15:02
Жительницу Волгограда наказали за спекуляцию бесплатными билетами на Кубок России по футболуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде коммерсанты с "Центрального рынка" не оставляют попыток заработать на имуществе МУПаСмотреть фотографии
12:31
Управляющие компании в Волгоградской области решили «открыться» населениюСмотреть фотографии
Реклама
 