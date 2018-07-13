Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонт

Общество 13.07.2018 12:15
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13.07.2018 12:15
На сегодняшний день задолженность муниципалитета перед фондом капитального ремонта составляет 183,4 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщил член попечительского совета регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области, депутат облдумы Николай Лукьяненко.
По его словам, весной этого года специалисты фонда подали в суд на администрацию областного центра, однако впоследствии стороны судебного разбирательства приняли решение о мировом соглашении, которое и подпишут в ближайшее время. Условиями соглашения стали требования регулярной и полной оплаты текущих платежей за муниципальные площади в многоквартиных домах, а также уплата в течение последующих 5 лет образовавшихся долгов. При этом основная часть выплат по задолженностям будет производиться с 2019 года.
«Проблема нарушений платежной дисциплины властей Волгограда наконец-то нашла свое решение. Неплательщиков хватает и помимо мэрии, однако именно муниципалитет должен быть примером для своих жителей», - сказал Лукьяненко.
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