Общество

Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонт

Общество 13.07.2018 12:15
500 3
13.07.2018 12:15


На сегодняшний день задолженность муниципалитета перед фондом капитального ремонта составляет 183,4 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщил член попечительского совета регионального фонда капитального ремонта Волгоградской области, депутат облдумы Николай Лукьяненко.
По его словам, весной этого года специалисты фонда подали в суд на администрацию областного центра, однако впоследствии стороны судебного разбирательства приняли решение о мировом соглашении, которое и подпишут в ближайшее время. Условиями соглашения стали требования регулярной и полной оплаты текущих платежей за муниципальные площади в многоквартиных домах, а также уплата в течение последующих 5 лет образовавшихся долгов. При этом основная часть выплат по задолженностям будет производиться с 2019 года.
«Проблема нарушений платежной дисциплины властей Волгограда наконец-то нашла свое решение. Неплательщиков хватает и помимо мэрии, однако именно муниципалитет должен быть примером для своих жителей», - сказал Лукьяненко. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытных
13.06.2018 15:39
9087 36
Общество
13.07.2018 13:29
Общество 13.07.2018 13:29
31 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 13:25
Общество 13.07.2018 13:25
71 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2018 12:35
Общество 13.07.2018 12:35
559 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 16:40
Общество 12.07.2018 16:40
2650 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 15:51
Общество 12.07.2018 15:51
4238 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 15:02
Общество 12.07.2018 15:02
3710 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 13:45
Общество 12.07.2018 13:45
3132 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 12:31
Общество 12.07.2018 12:31
1599 37 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 11:40
Общество 12.07.2018 11:40
10209 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2018 06:18
Общество 12.07.2018 06:18
3130 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 16:48
Общество 11.07.2018 16:48
2538 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 16:13
Общество 11.07.2018 16:13
1538 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 13:59
Общество 11.07.2018 13:59
2236 2 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 12:49
Общество 11.07.2018 12:49
3492 1 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2018 10:20
Общество 11.07.2018 10:20
1850 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Волгограде парковые дорожки стилизуют под взлетно-посадочные полосыСмотреть фотографии
13:25
Погибшие в Волгоградской области пилоты легкомоторных самолетов работали с нарушениямиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области стартовал отбор кандидатов в снайперыСмотреть фотографии
12:15
Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонтСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде и Михайловке коммунистам не разрешили митинги против пенсионной реформы Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде подсудимый Полицимако-младший пришел в суд в майке с ПутинымСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатораСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде гражданка Австралии потерялась на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде медицинские работники осуждены за трудоустройство «мертвых душ»Смотреть фотографии
06:34
В Волгограде опоздавших кандидатов в депутаты не пустят в горизбирком
05:35
Волгоградцы посчитали высохшие от засухи деревья в любимом паркеСмотреть фотографии
05:03
В Волгоградской области инфляция выше, чем по РоссииСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде на 81-м году жизни скончался известный скульптор – почетный гражданин города Виктор ФетисовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: Высокий уровень воды в Волге мешает мэрии Волгограда официально открыть пляжи Cмотреть видео
18:22
Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"Смотреть фотографии
16:40
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчикаСмотреть фотографии
16:07
Бывший замдиректора колледжа из Волгоградской области пошел под суд за "липовых" трактористовСмотреть фотографии
15:51
Волгоградскому краеведческому музею придадут лоскСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области глава сельхозпредприятия недоплатил в бюджет 8 млн рублейСмотреть фотографии
15:02
Жительницу Волгограда наказали за спекуляцию бесплатными билетами на Кубок России по футболуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде коммерсанты с "Центрального рынка" не оставляют попыток заработать на имуществе МУПаСмотреть фотографии
12:31
Управляющие компании в Волгоградской области решили «открыться» населениюСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пенсионерка устроила кровавую резню в больничной палатеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде волонтеры задорого распродают память о ЧМ-2018 Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде «Ротор» ждет от болельщиков заряда бодрости на новый сезон в ФНЛСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике Смотреть фотографии
09:58
Полмиллиона жителей Волгоградской области получают чуть больше 500 рублей соцвыплат на ЖКХСмотреть фотографии
08:03
На юге Волгограда легковушка от столкновения с грузовиком влетела в трамвайСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде помойку с "Доски позора" вычистили и взяли на контрольСмотреть фотографии
06:18
Правду о массовой гибели пчел ищут пасечники Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 