Спорт 12.07.2018 11:29
1243 1
12.07.2018 11:29
Сегодня футбольный клуб «Ротор» проводит встречу с болельщиками, посвященную старту нового сезона, сообщает ИА «Высота 102» . Ожидается, что местным фанатам представят тренерский штаб и обновленную команду. Пообщаются с любителями футбола и руководители клуба «Ротор». Встреча состоится в 18 часов в конференц-зале отеля на улице Профсоюзной,13.
22 июля в рамках первенства России по футболу среди клубов ФНЛ волгоградский «Ротор» сыграет с командой «Луч» из Владивостока. Матч состоится на «Волгоград Арене».
Реклама
Популярное по теме
01.07.2018 22:46
24839 26
08.07.2018 02:32
19643 0
25.06.2018 19:46
19182 4
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителей10.07.2018 09:23
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работы08.07.2018 15:41
Юный шахматный гений из Волгограда в США победил на международном турнире08.07.2018 10:29
Титулованный спортсмен из Волгограда ищет 6 тысяч долларов для поездки на чемпионат мира08.07.2018 07:36
Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)08.07.2018 02:32
Волгоградские болельщики расстроились от поражения сборной России, но не отчаялись08.07.2018 00:21
Территория фан-феста побила рекорд по посещаемости в Волгограде07.07.2018 23:19
«Мое сердце остановилось» - более 20 тысяч болельщиков в Волгограде встретили начало матча России и Хорватии07.07.2018 21:34
В Волгограде тысячи болельщиков собрались на просмотр матча России и Хорватии07.07.2018 19:27
Арабские студенты Волгоградского медуниверситета получили «боевое крещение» во время ЧМ по футболу FIFA 201807.07.2018 18:24
Волгоградцы прогнозируют исход матча между сборными России и Хорватии07.07.2018 14:33
В Волгоградской области трудные подростки сыграли в футбол с командой из Франции05.07.2018 11:54
Волгоград - в топ городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зоной03.07.2018 06:26
Болельщики в Волгограде копят силы к четвертьфиналу ЧМ-201802.07.2018 20:02
Вкус победы: в Волгограде фанаты на коленях встретили выход России в четвертьфинал01.07.2018 22:46
Реклама