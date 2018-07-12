







Сегодня футбольный клуб «Ротор» проводит встречу с болельщиками, посвященную старту нового сезона, сообщает ИА «Высота 102» . Ожидается, что местным фанатам представят тренерский штаб и обновленную команду. Пообщаются с любителями футбола и руководители клуба «Ротор». Встреча состоится в 18 часов в конференц-зале отеля на улице Профсоюзной,13.

22 июля в рамках первенства России по футболу среди клубов ФНЛ волгоградский «Ротор» сыграет с командой «Луч» из Владивостока. Матч состоится на «Волгоград Арене».