







Сотрудника железной дороги в Волгоградской области обвиняют в том, что он не произвел должный осмотр путей, не выявил вовремя дефект рельс, что стало причиной схода 15 вагонов грузового поезда зимой прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру, обвинительное заключение в отношении 48-летнего бывшего оператора дефектоскопной тележки Качалинской дистанции пути – филиала ОАО "РЖД" утверждено, уголовное дело направлено в суд. Сотрудник железной дороги обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой им должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, сход вагонов грузового поезда произошел в конце января этого года на станции Бердня в Иловлинском районе. По материалам дела, обвиняемый, при наличии информации о дефекте рельс, ненадлежащим образом произвел осмотр отдельного участка железнодорожного полотна, что в дальнейшем повлекло сход 15 вагонов, следовавших в составе грузового поезда. В связи с этим ОАО "РЖД" и 5 собственникам грузовых вагонов причинен имущественный ущерб на общую сумму более 11 млн. рублей. В результате происшествия никто не пострадал, но была повреждена железнодорожная инфраструктура на станции.



