В Волгограде от жары закипают автобусы и пассажиры

Актуально 11.07.2018 16:00
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11.07.2018 16:00
Городские автобусы не выдерживают испытания волгоградской жарой и выходят из строя в часы пик. Об этом ИА "Высота 102" сегодня рассказали пассажиры одного из самых протяженных городских маршрутов - №95. В автобусах, в которых днем побывали журналисты информагентства, было комфортно, так как салоне было достаточно просторно и работали кондиционеры. Однако пассажиры отмечали, что свежесть и прохлада улетучиваются в часы пик. Те, кто ездит в этом общественном транспорте постоянно, отмечают, что когда автобус набит битком, работу кондиционера ощутить почти невозможно. Сами водители говорят, что если включить кондиционер в переполненном автобусе, то есть риск не добраться до конечной остановки. О том, почему закипают в жару автобусы и пассажиры - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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