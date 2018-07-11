Расследования

Волгоградский автобусный парк оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника

Расследования 11.07.2018 10:39
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11.07.2018 10:39



К административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства привлечены “Волгоградский автобусный парк” и его руководитель. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось при проверке соблюдения требований законодательства.
В июне прошлого года в фирму приняли на работу бывшего муниципального чиновника. Тот раньше работал главным специалистом отдела обеспечения деятельности одного из департаментов администрации Волгограда. Приняв экс-чиновника на работу, фирма в положенный срок не уведомила об этом администрацию города, что является нарушением закона. Городская прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении ООО “Волгоградский автобусный парк” и его руководителя. 
Мировой судья оштрафовал “ВАП” на 50 тысяч рублей, а его руководителя -на 20 тысяч рублей.

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