







К административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства привлечены “Волгоградский автобусный парк” и его руководитель. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось при проверке соблюдения требований законодательства.

В июне прошлого года в фирму приняли на работу бывшего муниципального чиновника. Тот раньше работал главным специалистом отдела обеспечения деятельности одного из департаментов администрации Волгограда. Приняв экс-чиновника на работу, фирма в положенный срок не уведомила об этом администрацию города, что является нарушением закона. Городская прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении ООО “Волгоградский автобусный парк” и его руководителя.

Мировой судья оштрафовал “ВАП” на 50 тысяч рублей, а его руководителя -на 20 тысяч рублей.