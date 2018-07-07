Арабские студенты Волгоградского медуниверситета получили «боевое крещение» во время ЧМ по футболу FIFA 2018

Главный врач отделения скорой помощи ГУЗ «ГКБСМП № 25» Наталья Ляхова направила письмо в волгоградский медуниверситет, в котором выразила искреннюю благодарность за помощь, оказанную иностранными студентами из стран Ближнего Востока при обеспечении медицинского обслуживания в рамках ЧМ-2018. По ее словам, как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, специалистов, способных вести профессиональный диалог врача с больным на арабском языке, в Волгограде не так много. И чтобы обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания не только российских, но и иностранных болельщиков, и было организовано дежурство иностранных студентов, владеющих арабским языком.

В течение 3-х недель студенты 3-5 курсов - 12 будущих врачей - вели дежурство в отделении скорой медицинской помощи КБ № 25, куда поступали нуждающиеся в медпомощи во время проведения ЧМ. Одним из первых «боевое крещение» прошел Алтурки Шариф из Сирии, дежурство которого пришлось на момент госпитализации британского болельщика Кристиана Тэйлора, пострадавшего в ДТП незадолго до матча его родной команды.

Наталья Ляхова отметила высокий уровень образованности и научной эрудиции, добросовестность, тактичность, профессиональную заинтересованность добровольцев и заявила, что такими студентами можно гордиться.