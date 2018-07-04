Культура 04.07.2018 16:47
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04.07.2018 16:47
Последнее выступление Волгоградского академического симфонического оркестра в этом сезоне произойдет на фестивале болельщиков FIFA. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в комитете культуры Волгоградской области, музыканты исполнят на фан-фесте концертную программу, в которую войдут хиты знаменитой шведской группы "Abba". Произойдет это на следующей неделе, 10 июля. А уже завтра, 5 июля, Волгоградский академический симфонический оркестр последний раз в сезоне выступит на главной концертной площадке Волгограда — в ЦКЗ, где представит программу, составленную из произведений музыкальных легенд XX века — великих советских композиторов Исаака Дунаевского и Андрея Петрова.
Фестиваль болельщиков в Волгограде, напомним, работает с первого дня чемпионата мира по футболу. С момента открытия фан-феста его гостями стали уже более 500 тысяч человек. На его площадке, которая развернута на Центральной набережной Волгограда, выступают лучшие волгоградские коллективы и исполнители, мировые звёзды. Завершит свою работу фестиваль болельщиков 15 июля, когда после трансляции финального матча чемпионата мира по футболу состоится выступление знаменитой российско-швейцарской группы "Kadebostany" и DJ-сет от экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.
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