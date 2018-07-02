Волгоградцам не дадут просто так поставить сплит-системы

Общество 02.07.2018 15:54
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02.07.2018 15:54
По второму кругу Волгоградская гордума начинает рассматривать проект Порядка обязательного согласования внешнего облика зданий. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее внесенный документ депутаты и думские юристы забраковали и вернули в администрацию города на доработку. Сама идея предварительного согласования изменений фасада здания – будь то новое смелое цветовое решение при оформлении входа в магазин, врезка в фасад здания банкомата, установка сплит-систем или остекление балкона в жилом доме – думцы восприняли положительно. Однако механизм реализации задумки, по мнению нардепов, требует более вдумчивой доработки.
В администрации Волгограда документ переработали и вновь представили на суд депутатов. В частности, по требованию правового отдела думы сокращается срок согласования обновленного фасада с 45 до 30 дней.
Одной из главных претензий народных избранников к проекту являлась неопределенность с получением паспортов фасадов и эскизных проектов. Порядок их получения в документе прописан не был. В новой редакции проекта содержатся требования к форме и составу эскизного проекта и типовая форма паспорта проекта. Обязанность по оплате паспортов фасадов предлагается возложить на самих собственников квартир, зданий или арендаторов, которые планируют видоизменить фасад. Согласование архитектурно-градостроительного облика здания чиновниками мэрии будет бесплатным. Уполномоченным органом, в который нужно будет обращаться, станет департамент по градостроительству и архитектуре.
В прежнем варианте проекта решения значился срок, в течение которого собственники и наниматели зданий обязаны получить паспорт фасада – в течение двух лет с момента принятия думой документа. Из обновленной версии документа, по настоянию гордумы, этот пункт исключили.
В ближайшее время депутаты гордумы приступят к рассмотрению данного проекта. В повестке дня ближайшего заседания представительного собрания появление этого документа не ожидается.
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