Расследования

В Волгоградской области любителя мартини осудили за серию краж

Расследования 30.06.2018 11:11
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30.06.2018 11:11



Жителя Котовского района Волгоградской области приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за серию краж. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление облсуда, мужчина совершал кражи в гостях и в общественных местах. В начале он украл сотовый телефон у знакомого, воспользовавшись тем, что тот спал. Телефон он продал, а деньги потратил. Позднее он украл из магазина пять бутылок мартини, одну бутылку коньяка и одну бутылку шампанского. Третий и самый крупный эпизод кражи он совершил в гостях, лишив хозяина квартиры 160 тысяч рублей. Свою вину житель Котовского района полностью признал. Уголовное дело он попросил рассмотреть в особом порядке, т.е без проведения судебного следствия.  

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