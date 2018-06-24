Спорт

В Волгограде Саудовская Аравия намерена красиво завершить ЧМ-2018

Спорт 24.06.2018 17:18
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24.06.2018 17:18


Во время предматчевой пресс-конференции на вопросы журналистов ответили главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци и, нападающий команды Фахад Аль-Муваллад. Как сообщает ИА «Высота 102», Фахад считает, что в матче с Египтом у команды есть шанс получить три очка. Наставник сборной Саудовской Аравии заявил, что поражение от сборной России стало для команды бедой, но теперь есть замечательная возможность выиграть.
«В завтрашнем матче будет участвовать лучший состав, и мы постараемся навязать Египту свой стиль игры», - сказал на пресс-конференции главный тренер и добавил, что команда хочет осчастливить своих болельщиков.
Фото: Twitter сборной Саудовской Аравии

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