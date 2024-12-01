Новая неделя в Волгоградской области обещает дожди и мокрый снег





В Волгоградской области синоптики в начале новой недели спрогнозировали мокрый снег с дождями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, также в регионе ожидаются гололедица и туман.

В понедельник, 2 декабря, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный днем 6-11 м/с. Температура воздуха составит 1…+4º

3 декабря в области ночью ожидается дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков, в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер южный, юго-восточный днем 6-11 м/с. Столбики термометра поднимутся максимально до +4º.