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Экономика
 18.06.2018 09:11 Реклама

Новая молочная команда «Волжаночки» выходит на рынок

Для тех, кто любит спорт и ведёт здоровый образ жизни, АО «Молсыркомбинат-Волжский» выпустил в реализацию  «Новую Команду».  Это  полезные и популярные молочные продукты: йогурт для сбалансированного питания «Фитнес», фруктовые йогурты «Клубника», «Чернослив»,  «Яблоко-банан-злаки», ароматные молочные коктейли  «Клубника» и «Шоколад-ваниль».



Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, создание «Новой Команды» началось с тщательного отбора молока-сырья и фруктовых наполнителей, что обеспечило исключительно однородную консистенцию и чистый нежный вкус молочной основы для йогуртов и коктейлей, а так же внешний вид продуктов. 
Специалисты АО «Молсыркомбинат-Волжский» кропотливо и вдумчиво подошли и к формированию современного внешнего облика новых продуктов. Выбранная упаковка «Элопак» (изготавливается в Голландии. Прим. ред) отличается удобством и привлекательным дизайном. А фасовка йогуртов и коктейлей производится на новой итальянской линии фирмы «ГАЛДИ».
«Надеемся, что старт продаж фруктовых йогуртов и молочных коктейлей приятно порадует наших постоянных потребителей, а вкусные и полезные свойства «Новой Команды» привлекут внимание фанатов здорового питания и образа жизни», — заявил коммерческий директор АО «Молсыркомбинат-Волжский».
Появление новых видов йогуртов и коктейлей стало результатом очередного этапа в развитии АО «Молсыркомбинат-Волжский».
«На комбинате внедряются новые принципы механизации и автоматизации технологических процессов, что позволило все технологические операции осуществлять в закрытом цикле, — комментирует главный  технолог предприятия. — Это позволяет сохранить биологическую ценность сырья и обеспечивает максимально высокий уровень гигиены с гарантией безопасности и качества выпускаемой продукции».
Фото предоставлено АО «Молсыркомбинат-Волжский»
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В Волгограде во время ЧМ-2018 будет работать “горячая линия” транспортной прокуратуры.Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ведомства. На нее можно сообщить о нарушениях закона, допущенных на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также вокзалах, портах и аэропортах. Также  можно будет обратиться с жалобами на сотрудников общепита, уточнить,  обоснованы ли действия сотрудников транспортной полиции и подразделений безопасности. Телефон горячей линии: 8-988-001-65-61. Также на период чемпионата действует мультиязычный колл-центр: 8-800-350-78-34.  
Прочитана: 434 раз
Общество 18.06.2018 10:15

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В Волгограде на Привокзальной площади болельщики из Туниса устроили свой фестиваль (ВИДЕО) Прибывший сегодня в Волгоград поезд болельщиков из Москвы привез на первый матч Англия-Тунис сотни поклонников футбола. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», это – жители Красноярска, Омска, Москвы. В основном же  «правит» Тунис. В эти минуты Привокзальная площадь стала площадкой для выплеска их позитивного настроения. Барабаны, речёвки, музыка, дружественные приветствия болельщикам английской команды – соперникам сегодняшнего матча. Всё это создаёт атмосферу настоящего футбольного праздника, который начнется в Волгограде в 9 часов вечера.  Между тем, по словам проводников поезда, путешествие из Москвы в Волгоград выдалось веселым. «Пассажиры были очень веселыми, никто не выяснял отношения, чья команда сильнее, кто...
Прочитана: 4153 раз
Разное 18.06.2018 08:55

ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Дегустация фирменных блюд "волгоградского меню", специально разработанного к чемпионату мира по футболу местными рестораторами, состоится в четырех ресторанах в каждый из дней проведения в Волгограде матчей турнира. В это меню вошли, в частности, осетровая уха с горчичной гренкой и каша "Сталинградская" с бычьими хвостами. В Волгограде пройдут четыре матча: 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - Японии и Польши. "Для гостей и болельщиков ЧМ-2018 дегустация авторских блюд в дни матчей будет действовать в четырех ресторанах в центре Волгограда вблизи территории фан-феста. Мы...
Прочитана: 1701 раз
Происшествия 18.06.2018 08:43

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Для кого из волгоградцев день матча – выходной, а для кого – «отец неродной»
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Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровьеКомментарии4
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