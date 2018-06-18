Новая молочная команда «Волжаночки» выходит на рынок

Для тех, кто любит спорт и ведёт здоровый образ жизни, АО «Молсыркомбинат-Волжский» выпустил в реализацию «Новую Команду». Это полезные и популярные молочные продукты: йогурт для сбалансированного питания «Фитнес», фруктовые йогурты «Клубника», «Чернослив», «Яблоко-банан-злаки», ароматные молочные коктейли «Клубника» и «Шоколад-ваниль».













Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, создание «Новой Команды» началось с тщательного отбора молока-сырья и фруктовых наполнителей, что обеспечило исключительно однородную консистенцию и чистый нежный вкус молочной основы для йогуртов и коктейлей, а так же внешний вид продуктов.

Специалисты АО «Молсыркомбинат-Волжский» кропотливо и вдумчиво подошли и к формированию современного внешнего облика новых продуктов. Выбранная упаковка «Элопак» (изготавливается в Голландии. Прим. ред) отличается удобством и привлекательным дизайном. А фасовка йогуртов и коктейлей производится на новой итальянской линии фирмы «ГАЛДИ».

«Надеемся, что старт продаж фруктовых йогуртов и молочных коктейлей приятно порадует наших постоянных потребителей, а вкусные и полезные свойства «Новой Команды» привлекут внимание фанатов здорового питания и образа жизни», — заявил коммерческий директор АО «Молсыркомбинат-Волжский».

Появление новых видов йогуртов и коктейлей стало результатом очередного этапа в развитии АО «Молсыркомбинат-Волжский».

«На комбинате внедряются новые принципы механизации и автоматизации технологических процессов, что позволило все технологические операции осуществлять в закрытом цикле, — комментирует главный технолог предприятия. — Это позволяет сохранить биологическую ценность сырья и обеспечивает максимально высокий уровень гигиены с гарантией безопасности и качества выпускаемой продукции».

Фото предоставлено АО «Молсыркомбинат-Волжский»