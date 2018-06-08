Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину





Останки еще 32 советских воинов близ поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской обнаружены поисковиками региональной общественной организацией «Наследие» Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества. По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, - сообщает ИА «Высота 102», - установлены имена нескольких из них, в том числе считавшегося без вести пропавшим уроженца Кичменгско-Городецкого района Вологодской области Петра Васильевича Зауткина.

Уже восемь лет подряд сюда, в Городищенский район, приезжают поисковики из самых дальних уголков страны. Всех их связывает общая миссия — увековечить имена бойцов, которые защищали эти рубежи. В этот раз общее количество участников «Вахты Памяти» составило 184 человека. В установлении судеб военнослужащих, пропавших без вести или погибших на полях сражений, внесли свою лепту поисковые отряды из Волгограда, Самары, Саратовской области. Работы проводились на местах боев 41-й гвардейской, 24-й, 49-й, 62-й, 64-й, 87-й, 112-й, 116-й, 214-й, 231-й, 315-й, 343-й и 252-й стрелковых дивизий, а также множества танковых бригад и других отдельных воинских подразделений. «Они оттягивали силы противника от Сталинграда, приходя на смену друг другу. Так, 23 сентября 1942 года 41-я Гвардейская дивизия стояла насмерть на этой высоте, чтобы хоть на день дать передышку другим частям Красной армии», - подчеркнули в минобороны.

Раскопки ведутся на местах сражений в Волгоградской области постоянно. Так, сегодня состоялась церемония передачи родственникам останков красноармейца из Татарстана Петра Сусликова, погибшего в 1942 году под Сталинградом. Солдат и его личный номер, на котором были указаны адреса проживания его родных, был обнаружен весной 2018 года в Суровикинском районе Волгоградской области. Теперь, спустя 76 лет после своей гибели, он вернулся на Родину.