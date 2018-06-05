"Ротор-Волгоград" официально сохранил "прописку" в ФНЛ

“Ротор-Волгоград” примет участие в матчах футбольной национальной лиги в следующем сезоне. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ФНЛ, сегодня на очередном заседании общего собрания ФНЛ утвердили окончательный список участников. Соперниками волгоградской команды станут “Авангард” (Курск), “Анжи” (Махачкала), “Армавир” (Армавир), “Балтика” (Калининград), “Зенит-2” (Санкт-Петербург), “Луч-Энергия” (Владивосток), “Мордовия” (Саранск), “Олимпиец” (Нижний Новгород), “Сибирь” (Новосибирск), “СКА-Хабаровск” (Хабаровск), “Динамо СПб” (Санкт-Петербург), “Спартак-2” (Москва), “Тамбов” (Тамбов), “Томь” (Томск), “Тюмень” (Тюмень), “Факел” (Воронеж), “Химки” ( Химки), “Чертаново” (Москва), “Шинник” (Ярославль).

Сегодня же был утвержден и календарь соревнований. Так, уже 17 июля “Ротор-Волгоград” сыграет с московским ФК “Чертаново”.

Напомним, из-за неудовлетворительных результатов выступления клуба в прошлом сезоне "Ротор-Волгоград" должен был покинуть первый дивизион. Однако благодаря тому, что некоторые клубы не прошли аккредитацию, волгоградский футбольный клуб сохранил прописку в ФНЛ.