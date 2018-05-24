







К неутешительным выводам пришли специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области», которые провели лесопатологическую экспертизу тополя белого на аллее, ведущей к историко-мемориальному комплексу «Родина-мать зовет!». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, лесопатологи уже обследовали 111 деревьев из 146 с помощью высокотехнологичного оборудования - томографа Arbotom, который позволяет оценить внутристволовое состояние дерева.

По предварительным данным, значительная часть тополей находятся в удручающем состоянии. Около 85% уже обследованных деревьев практически высохли изнутри, о чем свидетельствует красный цвет на томограммах исследования. Учитывая, что средний возраст тополей составляет 50 лет, то эти деревья себя изжили и требуют замены, сделали вывод специалисты.



