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Экология
 11.05.2018 14:16

Прокуроры нашли пробелы в безопасности ГТС на Волгоградском водохранилище

Многочисленные нарушения в сфере безопасности выявлены в результате эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС), расположенного на Волгоградском водохранилище, сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Установлено, что ФГУ "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища" на праве оперативного управления эксплуатирует ГТС укрепление левого берега Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка. Прокуроры выявили, что в нарушение требований федерального законодательства на ГТС не организована служба эксплуатации с наличием персонала, имеющего соответствующую квалификацию и аттестованного в территориальной аттестационной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. У эксплуатирующей организации также отсутствует действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности и страховой полис. В адрес учреждения были внесены представления, а ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. По результатам рассмотрения представления учреждением заключен договор на обучение персонала и приняты меры к заключению договора обязательного страхования.

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Общество 11.05.2018 15:23

В Волгограде лицей для одаренных детей из глубинки хотят закрыть "по-тихому" Единственному в регионе лицею-интернату для одаренных детей областной комитет образования и науки подписал «смертный приговор». Как сообщили ИА «Высота 102», на официальном сайте ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» в разделе «Приёмная комиссия» появилось сообщение о том, что в этом учебном году в данное учреждение набирать будут только учеников в 11-е классы. После их выпуска учить в «Лидере» будет уже некого. Ранее в лицее занимались одаренные дети с 10 по 11 классы. Родители детей, которые мечтали поступить в «Лидер» и которых чиновники этой мечты лишили, уже пожаловались на действия областного комитета образования президенту России. Как рассказала ИА «Высота 102» мама...
Прочитана: 1062 раз
Происшествия 11.05.2018 15:07

Житель Волгограда попался  в Камышине при закладке партии наркотиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летний мужчина задержали при поддержке бойцов полицейского спецподразделения после того,  как он спрятал дурманящее вещество в тайник в одном из дворов города,. Оперативники изъяли из “закладки” 10 свертков с N-метилэфедроном. Его хватило бы почти на почти на 400 разовых доз. Выяснилось, что наркоторговец приехал в Камышин из Волгограда для организации преступного бизнеса. Задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Прочитана: 1403 раз
Общество 11.05.2018 14:08

Центральную набережную в Волгограде начали готовить к нашествию болельщиков Сегодня рабочие приступили к подготовке территории для организации фестиваля болельщиков FIFA, который в Волгограде пройдет на Набережной им. 62- Армии с 14 июня по 15 июля.  Об этом сообщили ИА «Высота 102» в  пресс-службе администрации Волгограда. В течение месяца помимо прямых трансляций игр здесь будет организована бесплатная насыщенная культурная программа: выступления известных музыкантов, футбольные аттракционы и многое другое. На территории всей площадки фестиваля будет работать бесплатный WI-FI. Доступ на территорию фан-феста все это время будет свободным для всех желающих. Для проведения футбольного праздника на территории фан-феста появятся входная арка, сцена, медпункт, туалеты, штаб волонтеров. Особое внимание организаторы уделяют безопасности и...
Прочитана: 843 раз
Расследования 11.05.2018 12:44

К трем годам и шести месяцам колонии общего режима приговорил Новоаннинский районный суд предпринимателя Геннадия Долгачева, признанного виновным в двух эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с  2013 по 2015 годы он включал в декларации данные о закупке зерна с учетом налога на добавленную стоимость. При этом на деле покупал его у индивидуальных предпринимателей, которые этот налог не платят.  Таким образом,  он “сэкономил” около 32 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела  проводили сотрудники  ГУ МВД России по Волгоградской области, его расследованием занимались сотрудники регионального СУ...
Прочитана: 2006 раз
Культура 11.05.2018 12:06

Русская американка открывает в Волгограде выставку «50 оттенков голубого» Фотографии океана, сделанные в США Юлией Гольдберг, представят на выставке в  библиотеке имени  Горького 13 мая. Выставка откроется в рамках международного фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в институте региональной экономики и социального проектирования.  Многие волгоградцы помнят Юлию Гольдберг, несмотря на то, что уже 20 лет она живет в США, где работает художником по войлоку и фотографом. В  Волгограде она трудилась школьным учителем английского, журналистом, редактором регионального выпуска газеты «Комсомольская правда». А переезд за океан открыл в ней новые таланты и способности.  Юлия живет в Бивертоне с мужем Видасом...
Прочитана: 1374 раз
Общество 11.05.2018 11:51

Аэроэкспресс совершил тестовый рейс из аэропорта Волгограда Сегодня в тестовом режиме электропоезд совершил рейс по новой ветке от станции в аэропорту Волгограда до платформы Университетская в Советском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, первыми пассажирами стали губернатор Андрей Бочаров, директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, а также начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.  Для запуска полноценного движения электропоездов по этому направлению необходимо время. "Объекты находятся в высокой степени готовности. Однако в рамках пусконаладки необходима неделя, чтобы убрать шероховатости, проверить все элементы безопасности", - сообщил губернатор. Сегодня он осмотрел и новые...
Прочитана: 2866 раз
Расследования 11.05.2018 11:29

Будничные съемки далеко не редкой картины  для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА «Высота 102». Увиденное и услышанное накануне Дня Победы  еще раз подтвердило, что сферу  управления многоквартирными домами в нашем городе вряд ли можно назвать прозрачной. Как откровенно перекраивается мусорный бизнес в городе-герое, какие  управляющие компании «выжимают» миллионы с жильцов, по сути, не выполняя своих обязанностей, и почему  они «прячутся» от долгов и встреч с людьми? Подробности – в видеорепортаже информагентства. 
Прочитана: 6153 раз
Общество 11.05.2018 11:29

Гостей Волгограда одарят "деревянными" панно Очередную партию сувенирной продукции, но уже из дерева, с изображением скульптуры "Родина-мать зовет!" заказал Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области". Как сообщает ИА "Высота 102", победитель закупки до 21 мая текущего года должен поставить в город-герой деревянные панно-трансформеры в количестве 44 штук. Сувенирное изделие должно состоять из деревянной коробки (цвет вишня). К ней  закреплена деревянная плакетка, на которой установлена латунная тарелка диаметром 127 мм. На 22 панно в центральной части тарелки "Родина-мать" будет изображена на фоне голубого неба, а на остальных - на золотом фоне. В остальном продукция идентична: в верхней части тарелки Герб Волгоградской области, а...
Прочитана: 610 раз
Расследования 11.05.2018 11:25

Приговор Ивану Кузину, осужденному на 7 лет колонии строгого режима за попытку убийства девушки, вступил в силу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор вынесенный Центральным районным судом. Недовольные таким решением осужденный и его защитник обжаловали приговор, но безуспешно. Напомним, летом прошлого года 19-летний парень узнал, что его девушка встречается с другим. Решивший отомстить ревнивец назначил ей встречу у здания пригородного вокзала “Волгоград-1”. Вспыхнула ссора, во время которой парень толкнул девушку в кусты и восемь раз пырнул ее ножом. Свою вину Кузин признал частично и заявил, что только хотел сделать своей подруге больно, но...
Прочитана: 875 раз
Общество 11.05.2018 11:00

Игнорирование предписания инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области обернулось для управляющей организации ООО «Ленинская управляющая компания»  (ООО «ЛУК» ) из города  Ленинска штрафом на сумму 280 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102»  в Госжилнадзоре, при проверке деятельности данной УК по управлению многоквартирным домом по улице имени Ленина в г. Ленинске, были выявлены многочисленные нарушения: повреждения и неисправности цоколя, входных дверей, систем электроснабжения и отопления. В ненадлежащем санитарном состоянии оказались помещения общего пользования и придомовая территория. "Однако предписанные ООО «ЛУК» работы по устранению выявленных нарушений компания проигнорировала и  не выполнила в установленный срок. Теперь компании придется выплатить штраф, назначенный мировым...
Прочитана: 797 раз
Борьба с коррупцией 11.05.2018 10:44

Триста тысяч рублей – такова сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в силовых структурах, по версии следствия, Игорь Акимов получил деньги за «хлопоты» в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Обозначенная сумма передавалась прокурору частями, при получении очередной порции мзды  он был задержан 8 мая.  Накануне, напомним, Центральный районный суд Волгограда избрал для Игоря Акимова меру пресечения в виде ареста на два месяца. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области после появления информации о задержании прокурора заявили, что основанием для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки в крупном размере...
Прочитана: 7473 раз
Общество 11.05.2018 10:37

В  Волгоградском УФАС России состоялось рассмотрение обращения АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков победителя закупки ООО «Ветер перемен» в связи с уклонением его от заключения договора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, предприятием было размещено извещение о проведении закупки путем проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку (изготовление) металлургических заготовок. Победителем данной закупки было признано ООО «Ветер перемен». Однако компания  уклонилась от заключения договора на поставку металлургических заготовок и не предоставило заказчику в установленный срок подписанный оригинал проекта договора.  Но победитель данной закупки считает, что при размещении закупки общество изначально было поставлено...
Прочитана: 886 раз
Происшествия 11.05.2018 10:29

На трассе "Волгоград-Астрахань" столкнулись грузовой "ГАЗ" и "Nissan" - пострадали четыре человека Четыре человека получили травмы в аварии в  Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг около десяти часов вечера на 857 километре трассы Р-22 "Тамбов-Волгоград-Астрахань" столкнулись грузовик "ГАЗ Next" и "Nissan". По предварительным данным, 21-летний водитель "ГАЗ" при обгоне выехал на встречную полосу, в результате автомобиль врезался  в иномарку, которой управлял 34-летний мужчина. При столкновении пострадали водитель  "Nissan" и трое его пассажиров:  27-летний мужчина и две девушки 23 и 27 лет. Всех они отправлены в больницу.
Прочитана: 999 раз
Происшествия 11.05.2018 10:16

В Волгоградской области автомобиль врезался в бывший пост ДПС - погибла женщина Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, в четверг  около 18:20 на улице Заволжской 37-летний водитель “Hyundai Accent” потерял управление своим авто, которое врезалось  в здание бывшего поста ДПС. При аварии смертельные ранения получила 33-летняя пассажирка - она погибла на месте, сам водитель с травмами госпитализирован. 
Прочитана: 1708 раз
Общество 11.05.2018 10:09

Волонтёры «КАУСТИКа» помогают бездомным животным Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» трудовым десантом вышли на уборку территории приюта для бездомных животных в Красноармейском районе.  В очередной добровольной акции волонтеров КАУСТИКа вместе с заводчанами, уже не впервые, участвуют и активисты центра по работе с подростками и молодежью «Форум». До этого была совместная высадка деревьев на Севастопольской набережной, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании. На этот раз адрес добровольной помощи волонтеров – приют для бездомных животных, расположенный с февраля 2018 года в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, волонтеры привели в порядок прилегающую  парковую зону, частично освободили чердак здания от крупногабаритного...
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«Доска позора»: Разбитая дорога под Волгоградом пошла кругамиКомментарии15
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В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментами
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Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объекта
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