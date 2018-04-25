Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притон





Сегодня жители подъезда девятиэтажного дома по улице Рокоссовского, 24А – более 120 человек – получили очередную отписку из отдела полиции №4 УМВД России по г. Волгограду. Вот уже три года люди живут без сна и покоя. Ровно с тех пор, как в их доме завелась «нехорошая» квартира. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, хозяйка помещения сдала его в наем, а новый арендатель, в свою очередь, продает его посуточно.

Бурная жизнь наступает, как правило, вечером, с 20.00, и продолжается до самого утра. Шум, ругань, громкая музыка, крики - таков постоянный звуковой фон, под который вынуждены жить люди. Участвуют в «оргиях» молодые люди, собираются компании по 10 человек и больше. «Заходят, как правило, с огромными сумками, что в этих поклажах – неизвестно», - не устают рассказывать жильцы полицейским, чиновникам, депутатам. Несколько раз они пытались хотя бы по телефону поговорить с главой Центрального района, но секретарь приемной, только услышав, по какому вопросу, тут же отвечает, что «глава занят, у него совещание».

В подъезде живут ветеран Великой Отечественной войны, двое узников фашистских концлагерей, трое младенцев, матери которых даже в лифте опасаются ездить с такими постояльцами. Несколько раз обитатели "нехорошей" квартиры заливали нижние этажи, устраивали пожары. Аварийные службы здесь, как и полицейские, - частые гости. Но, - рассказывают жильцы, - как приехали, так и уехали. С 2014 года папка ответов на обращения уже распухла, а за это время никто не смог или не пожелал разобраться в ситуации и помочь обрести людям спокойную жизнь.

«Полицейские постоянно пишут нам в ответах: «В возбуждении уголовного дела отказать», - разводят руками жильцы. - Да мы и не просим об этом. Мы говорим только об одном: наведите порядок, оградите нас от опасных соседей, пока они дом не взорвали. Уже дошло до того, что мы всем подъездом собираем деньги, чтобы отправить человека в Москву, в приемную президента России, если в нашем городе бессильны решить эту проблему».

Граждане убеждены, что проблема решаема. И приводят статью №17 Жилищного кодекса, в которой говорится: «…Если собственник жилого помещения использует его не по назначению или систематически нарушает права и интересы соседей, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о его продаже с публичных торгов…». Однако власти и правоохранители, судя по всему, говорят обитатели дома, ничего не хотят делать для людей, для которых жизнь превратилась в ад.

По словам жильцов, у них осталась еще одна надежда – на Уполномоченного по правам человека Волгоградской области, куда они обратились за помощью. «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.