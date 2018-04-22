Депутат городского Совета поселения Петров Вал Камышинского района стал фигурантом уголовного дела спустя полгода после того, как на своем авто сбил насмерть женщину. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 2 октября 2017 года примерно в 17 часов подозреваемый, управляя автомобилем ВАЗ-21150 и двигаясь по улице Крупской г.Петров Вал Камышинского района с превышением скорости, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжаю часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых в этот же день скончалась в лечебном учреждении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.