В Волгограде новорожденного ребенка выбросили в мусоропровод

Мертвый новорожденный ребенок обнаружен сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, тело грудничка было упаковано в пакет. В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Причины смерти малыша пока неизвестны. Подробности случившегося выясняются.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение его матери.



