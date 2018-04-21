|Общество
|23.04.2018 05:07
Волгоградскую фирму от «Питеравто» оштрафовали за отсутствие туалета на конечной
«Волгоградскому автобусному парку» - «дочке» известного перевозчика из Санкт-Петербурга «Питеравто» - не удалось добиться признания незаконным решения территориальной комиссии Советского района Волгограда о назначении штрафа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «ВАП» было оштрафовано на 20 тысяч рублей за грязь на конечной остановки автобуса №85 «Кардиоцентр». Также члены комиссии обнаружили отсутствие туалетов на остановке – как стационарных, так и туалетных кабин. Выявленные факты были расценены как нарушение административного кодекса Волгоградской области, а именно ст.8.7, касающейся правил благоустройства территории. Суд посчитал меры административного воздействия на «Волгоградский автобусный парк» справедливыми. Решение суда не вступило в законную силу. Сейчас компания-перевозчик оспаривает в суде еще два постановления о привлечении к административной ответственности, а также штраф от управления Роспотребнадзора.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Происшествия
|23.04.2018 09:00
Мертвый новорожденный ребенок обнаружен сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, тело грудничка было упаковано в пакет. В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Причины смерти малыша пока неизвестны. Подробности случившегося выясняются. В ГУ МВД России по региону сообщили, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение его матери.
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|Общество
|22.04.2018 21:45
Сегодня прошел ставший традиционным для нашего города яркий музыкальный праздник «УДАЧНЫЙ ФЕСТ 2018». Программа фестиваля, как и в прошлом году, получилась насыщенной, сообщил ИА «Высота 102» один из организаторов, ЖК «Заречье». Для гостей мероприятия была организована широкая развлекательная программа: ярмарка, фотозоны и интерактивные конкурсы, подарки от спонсоров фестиваля, зона аквагримма, выступление волгоградской кавер-группы.
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|Аналитика
|22.04.2018 18:00 (Обновлено: 23.04.2018 09:48)
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине которых жилые дворы превратились в помойку. Волгоград, который не увидят гости чемпионата мира по футболу – в итоговой еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
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|Спорт
|22.04.2018 16:40
Сравнение стоимости авиабилетов из городов-организаторов ЧМ в Волгоград в дни матчей и в непиковый период Средняя стоимость перелета в дни чемпионата мира в Волгоград из десяти других городов-организаторов составила 10880 рублей в одну сторону. В другие дни аналогичные поездки обошлись бы пассажирам в 2,2 раза дешевле. Минимальная стоимость перелета в Волгоград в июне в среднем по десяти направлениям составляет 4890 рублей. Сильнее всего в дни ЧМ подорожали авиабилеты в Волгоград из Ростова-на-Дону и Сочи - в 3,3 раза. Таковы данные сервиса путешествий OneTwoTrip, который проанализировал изменение стоимости авиабилетов между принимающими чемпионат мира городами, сообщает ИА...
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|Общество
|22.04.2018 14:11
Житель Красноармейского района Волгограда взыскал через суд с ООО "Гермес Ритейл" (бывший ООО "МАН") моральный ущерб за страдания, которые он испытал, отравившись салатами, приобретёнными в магазине "Гурман", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда. Напомним, в октябре 2016 года в больницы Волгограда после употребления салатов, приобретённых в магазине "Гурман" (ООО "МАН"), расположенном на бульваре Энгельса, с отравлением были доставлены 74 человека. Позднее было установлено, что в готовые продукты попала сальмонелла. Виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил была признана Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман". Приговором суда ее оштрафовали на 70 тысяч рублей. Как...
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|Общество
|22.04.2018 13:14
В Волгоградской области придумали новый способ борьбы с заказными перевозками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект внесения изменений в закон Волгоградской области «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», опубликованный на сайте областной думы, планируется, что на территории муниципалитетов будут определены места, отправления из которых одного и того же транспортного средства для перевозок пассажиров по заказу более трех раз в месяц будет запрещено или должно согласовываться с органом местного самоуправления. Это необходимо, как подчеркивается в проекте, для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок. >Напомним, власти уже давно и, надо признать, с небольшим эффектом...
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|Происшествия
|22.04.2018 11:01
Десять человек были эвакуированы из-за пожара в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице Мира поступило на пульт дежурного в 19:35. Там на балконе одной из квартир загорелись домашние вещи. Расчеты пожарно-спасательной части №32 прибыли на место и справились с огнем за 20 минут. На пожаре никто не пострадал. По мнению специалистов МЧС, причиной возгорания стало чье-то неосторожное обращение с огнем.
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|Общество
|22.04.2018 07:31
Среди самых часто встречающихся нарушений земельного законодательства в Волгоградской области – самовольное занятие земель и их использование не по назначению. К такому выводу пришли в управлении Росреестра по Волгоградской области при подведении итогов деятельности в 1 квартале 2018 года по государственному земельному надзору. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, только за первые три месяца по результатам проведенных 229 проверок выявлено 172 нарушения. 147 из них - самовольное занятие земель, 13 - использование земли не по назначению. Общая сумма наложенных штрафов – 800,5 тыс. руб., из которых 780,5 тыс. руб. заплатили физические лица.
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|Спорт
|21.04.2018 20:21
«Нереально крутым» и «красавцем» назвали сегодня зрители новый стадион «Волгоград Арена» в комментариях к многочисленным фотографиям, опубликованным в соцсетях до, во время и после первого тестового матча. Как сообщает ИА «Высота 102», болельщикам понравилась атмосфера, сама футбольная арена и, конечно, победная игра команды «Ротор Волгоград». «Стадион шикарный. Удобные кресла для болельщиков. Потрясающее освещение поля. Интересные инженерные решения. Я в восторге!!!», «Это было атмосферно и наш стадион крут!», «Как же я давно этого ждал!!! Всю жизнь мечтал, что бы у "Ротора" был такой дом! Только "Ротор" - только победа!!!», -...
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|Расследования
|21.04.2018 19:08
К 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Самары за попытку кражи их гипермаркета "Леруа Мерлен" в Советском районе Волгограда дорогостоящих строительных инструментов - двух перфораторов и двух углошлифовальных машин, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда. По материалам дела, он пытался вынести из магазина инструменты, но его на выходе задержали сотрудники охраны. Приговор, вынесенный ранее Советским районным судом, был обжалован прокуратурой и адвокатом. Обе стороны настаивали на том, что наказание чрезмерно суровое. Осужденный, как выяснилось, является сиротой. Он сотрудничал со следствием и даже написал явку с повинной. Прокурор просил для него один год лишения свободы...
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|Спорт
|21.04.2018 18:49 (Обновлено: 23.04.2018 09:46)
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч прошел в рамках 34 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу. С самого начала игры волгоградские футболисты захватили инициативу на поле. И во второй половине первого тайма, сломив оборону соперника, открыли счет. Гол на 37 минуте забил волгоградский нападающий Хызыр Аппаев. А через пять минут его успех повторил полузащитник "Ротора-Волгограда" Мухаммад Султонов. На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Волгоградцы старались не сбавлять темп и во втором тайме. Так, на 49 минуте третий мяч...
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|Экология
|21.04.2018 17:32
Новая тара для раздельного сбора отходов установлена на стадионе "Волгоград Арена", который принимает сегодня первый тестовый матч, сообщает ИА "Высота 102". Раздельный сбор мусора внедрила ГК "Чистый город". Яркие контейнеры ко второму тестовому матчу, который намечен на 2 мая, появятся также в аэропорту, на территории культурных объектов и развлекательных центров Волгограда. Всего в рамках Чемпионата Мира по футболу в городе-герое установят порядка 300 контейнеров двух...
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|Общество
|21.04.2018 16:53
Чествование спортсменов и болельщиков предваряет первый тестовый матч на стадионе “Волгоград Арена”, сообщает ИА “Высота 102”. За несколько часов до начала встречи команд “Ротор-Волгоград” и “Луч-Энергия” из Владивостока любители футбола начали собираться у нового стадиона. Как ожидается, сегодня посмотреть первый матч на построенном специально для ЧМ-2018 стадионе смогут около 15 тысяч человек. На первый раз трибуны стадиона, которые рассчитаны на 45 тысяч человек, решили загрузить только на 30%. Перед матчем для болельщиков организовали настоящий праздник. В Центральном парке культуры и отдыха волгоградцев и гостей города встречали и ростовые куклы сказочных персонажей, и ярмарка, где можно было купить изделия ручной работы,...
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|Общество
|21.04.2018 13:58
Несмотря на предупреждения ГИБДД о том, что накануне тестового матча, который сегодня состоится на новом стадионе «Волгоград Арена», нельзя будет оставлять автомобили на определенных улицах, все-таки эта информация дошла не до всех. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 16 автомобилей, которые все-таки припарковали на запрещенных для стоянок местах, были эвакуированы. Иными словами эти водители сами себе создали дополнительные хлопоты. Теперь им придется выложить как минимум более двух тысяч рублей - за транспортировку транспортного средства эвакуатором и оплату места на на штрафстоянке. Напомним, со вчерашнего вечера в целях безопасности запретили парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах. Такие...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|21.04.2018 13:09
Сформированный на Приволжской железной дороге ретро-состав «Воинский эшелон» прибыл сегодня в город Волжский. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно в 10 часов исторический состав на паровозной тяге к большой радости сотен горожан остановился на станции. Ожидания пришедших посмотреть на это историческое чудо, оправдались. На пяти железнодорожных платформах - техника времен Великой Отечественной войны. Танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. И все это – под управлением действующего паровоза Эр 797-41. Молодая семья Журавлевых пришла сюда в целом...
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23 апреля 09:00
23 апреля 05:07
Волгоградскую фирму от «Питеравто» оштрафовали за отсутствие туалета на конечной
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Волгоградскую фирму от «Питеравто» оштрафовали за отсутствие туалета на конечной
22 апреля 21:45
22 апреля 07:31
21 апреля 16:53
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20 апреля 15:03
20 апреля 14:04
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