



Предприятия, на которых трудятся пострадавшие от паводка жители региона, должны откликнуться и оказать им посильную помощь. С таким призывом к работодателям граждан, чьи дома и дворы оказались затоплены, сегодня на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в регионе, обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона попросил присутствующих в зале глав районов переадресовать эту просьбу руководителям колхозов и других организаций, среди сотрудников которых оказались пострадавшие. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам «в рамках своих возможностей и полномочий». Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и выписать пострадавшим сотрудникам премии или другие виды материальной помощи.

Оказание помощи гражданам – это приоритетная задача, стоящая сейчас перед органами власти, по словам Андрея Бочарова. Однако, как отметил руководитель области, «нужно разобраться, кому необходима помощь, а кто может справиться собственными силами».

Отдельно глава региона в своем выступлении остановился на вопросе ответственности самих граждан, проживающих в зоне подтопления. Бочаров рассказал, что предлагал многим из них переехать в другое место, на что получил отказы. «Люди готовы недельку-другую потерпеть, зато все остальное время жить на берегу реки», - пояснил губернатор. По его словам, такие постройки узаконивались, как правило, в 90-е годы прошлого века. При этом, как подчеркнул глава области, разрешения на строительство выдавались на условиях согласия собственников на то, что они несут ответственность за все, что может произойти. «Ответственность жителей тоже должна быть – за себя, за жизнь своих родных и близких», - подытожил губернатор. Органы власти со своей стороны, добавил руководитель области, также должны сделать определенные выводы из случившегося и предпринять меры для недопущения подобной ситуации в последующие годы.

Удивило губернатора и большое количество отказов граждан в пиковые дни паводка от переселения в пункты временного размещения. Эвакуировались только менее 10% от общего количества людей, подлежащих переселению. Андрей Бочаров считает, что местным властям следует усилить разъяснительную работу среди населения.



