Свыше 94,2 млн рублей поступило в бюджет Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования от должников. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, 8475 работодателей региона из 56612 зарегистрированных имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

«Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года. Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено 4220 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества работодателей на сумму 18,9 млн рублей, предъявлены судебные иски. Руководителям организаций напоминают по телефону об образовавшейся задолженности и сроках ее погашения. Так, в 2017 году было осуществлено 3800 таких звонков страхователям. Кроме того, руководителей приглашают на заседания комиссий, проводят рейды совместно со службой судебных приставов», - пояснили информагентству в фонде.